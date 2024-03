Dudas sobre el futuro de la Agenda Canaria tras la prórroga de los presupuestos del Estado

Las fichas de dominó caen sobre el tablero de la política nacional tras el anuncio de adelanto de las elecciones catalanas. La primera ficha cae y provoca que el Gobierno de España sea incapaz de llevar al Congreso un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2024 así que la segunda ficha prorroga los de 2023. El tablero se sigue configurando con "que ocurriría si..." y lo que ha ocurrido es que queda en el aire la llamada Agenda Canaria, a saber, una serie de compromisos que Coalición Canaria asumió con el PSOE para su voto positivo a la investidura de Pedro Sánchez y que se basaban, en su gran mayoría, en fondos que se incorporarían a los Presupuestos de 2024.

¿Qué es la Agenda Canaria?

La llamada 'Agenda Canaria' es un termino utilizado por Coalición Canaria desde hace más de 20 años para reunir una serie de asuntos pendientes que nunca salen adelante. Cada vez que hay una negociación con el gobierno de turno en Madrid los nacioalistas incluyen alguna cuestión de actualidad. En esta ocasiión ha sido la reconstrucción de La Palma tras la erupción. Se ampliaría el plazo temporal del la bonificación del 60% en el IRPF de los residentes en la isla y se crearía una comisión que valoraría las medidas de ayuda propuestas y sus efectos.

Son 100 millones de euros para el Plan de recuperación de La Palma que, según el Gobierno de España se materializaría a través de una transferencia al Gobierno de Canarias

Además, se firmó el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal (REF). Los principales conflictos siempre han girado en torno interpretaciones del REF. La agenda canaria establece que toda reforma deberá hacerse de forma consensuada y previa con el Ejecutivo canario.

Sobre las competencias, Canarias quiere asumir todas las que recoge el Estatuto. Hablamos de costas que en teoría están transferidas pero entiende CC que no de forma completa.

La Agenda Canaria obliga a que se actualice el sistema de reparto de los recursos del Estado entre las autonomías para sufragar la sanidad, la educación y los servicios sociales, y que se tenga en cuenta el peso de la insularidad y los índices de pobreza.

El calendario marcado para pactar y aprobar el nuevo sistema de financiación es de dos años

Sobre migración y economía se pactó que una delegación canaria estaría presente cuando el Gobierno de España se siente a negociar con Marruecos sobre materias que afectan a las islas, especialmente la delimitación de los espacios marítimos, el control de movimientos migratorios y la explotación de recursos naturales.

Sobre los menores migrantes no acompañados el compromiso fue impulsar un cambio normativo para que la distribución de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas entre el resto de comunidades autónomas se haga por ley y no dependa únicamente de la solidaridad que muestren los demás territorios.

Los acuerdos bilaterales suscritos entre Canarias y el Estado en materia de costas, obras hidráulicas, carreteras, vivienda, infraestructuras turísticas y educativas, se dotarán de financiación adecuada.

Se consolida la bonificación del 75% en el transporte aéreo y marítimo para residentes. SSe pondrían en marcha mejores mecanismos de defensa de la competencia y la promoción ante las compañías aéreas de eliminación de tarifas abusivas.

Se ampliará la bonificación del 100% del transporte en guagua y tranvía y se actualizaría la compensación al transporte de mercancías.

Se establece la necesidad de nuevas autorizaciones en centros generadores de energía en el archipiélago para evitar apagones como los últimos ceros energéticos que se han producido en algunas islas o zonas específicas de Canarias, según la regulación de la ley para la garantía e incremento de la competencia en sistemas eléctricos insulares.

Y ahora ¿qué?

El Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo confirmó que al menos Coalición Canaria cumplirá los compromisos porque "somos gente seria que cumple".

Todos los frentes abiertos en una legislatura que promete tensión política y económica. De momento estamos a punto de llegar al final del primer trismestre con todos los temas pendientes del acuerdo entre CC y PSOE encima de la mesa y en el caso de alguno como el de Costas, a punto de acabar en los tribunales por serios desacuerdos en el concepto de traspaso de competencias. Tampoco parece que se coloque a velocidad de crucero el asunto de los menores migrantes y su acogida por parte de las comunidades autónomas. Las fichas de dominó sobre el tablero del juego político, siguen cayendo.