El dedo | La anticrónica de Román Pérez González

'El dedo'

✍ Por Román Pérez González

Como en la famosa cita del arranque de ‘Cien años de soledad’, “El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo” así vamos aprendiendo a correr los aficionados amarillos viendo la transformación sideral del equipo en apenas mes y medio, casi dos meses. La UD llega a San Sebastián, a un auténtico campazo, con una Real Sociedad lanzada y se pone a jugar al fútbol con una solvencia y una capacidad en sus posibilidades que hacen que todos crean que es viable volverse a Gran Canaria con algo en el saco.

Por supuesto que la misión es compleja, pero la creencia es mayor cuando se observan los primeros minutos con dos ocasiones claras para los amarillos. El mundo es tan nuevo, decía, que todavía actuamos como si este no fuera nuestro sitio, como si estuviéramos de paso, como si no fuéramos a estar siempre disfrutando de este sueño que es ser parte de la élite con todas las de la ley, con la confianza del que sabe que está en su lugar y no está por la calle con ropa vieja prestada que le viene grande, que no le gusta, que no es suya y simplemente tiene que disimular.

Pues no. Esta UD ya acumula crédito para creer en ellos; ya no es una inercia impulsada por un entrenador que claramente le ha dado la vuelta al calcetín, esta UD nos hace creer que estamos en esta Liga porque es nuestro sino, porque así es lo que debe ser por historia, pero también por méritos, un equipo que parece haberse quitado el sambenito de candidato al descenso por la sobriedad de sus actuaciones y para muestra esta secuencia fuera de casa: Mestalla, Wanda, Vallecas, Barcelona y San Sebastián han sido los partidos y solo aparece una derrota ahí. 10 puntos de 15.

Y luego están los detalles: Diego Martínez saca hoy a Mika Mármol y Javi Muñoz en los laterales, el principal punto deficitario al inicio de año y ambos lo hicieron sin que se les notara en exceso su falta de práctica con fuego real en ese lugar, cierto que Mika ya tiene algo más de experiencia ahí, pero enfrente tenía a Take Kubo primero y luego a Barrenetxea y en ambos casos salió resultón; Javi, por su parte, tuvo que enfrentarse durante buena parte del partido a Sergio Gómez, máximo asistente de la Real y una de las perlas que viene en el fútbol español lo que demuestra en ambos casos cómo la confianza lo es todo.

Ahora la UD se cree capaz de cualquier cosa. Y es normal. Hoy nos vamos a dormir sabiendo algo que siempre sospechamos: la UD está en Primera demostrando que es un equipo de esta categoría, que no está de paso. Que es uno más con todo derecho. Que queda mucho, pero cada partido es un catálogo de razones para hincharse el pecho. Hoy, además, sin Fabio Silva ni Álex Suárez, dos de los estandartes. El dedo que señala las cosas a los que la Unión Deportiva va poniendo nombres cada vez tiene más cuerpo.