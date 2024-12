Álvaro Cervera: "El Tenerife es un reto a cara o cruz"

El CD Tenerife present贸 de manera oficial este jueves, 26 de diciembre, a 脕lvaro Cervera como nuevo entrenador para lo que resta de temporada, tras la destituci贸n de Pepe Mel. De esta manera, Cervera regresa a la entidad despu茅s de una d茅cada desde que saliera, siendo art铆fice del regreso de los insulares al f煤tbol profesional, completando en aquel momento tres temporadas al frente del equipo. No en vano, Cervera es el tercer t茅cnico con m谩s partidos dirigidos al Tenerife en su historia.

Durante el acto de presentaci贸n, Cervera admiti贸 que ha cambiado respecto a aquella etapa, cuya salida dividi贸 a los aficionados. 鈥Antes iba a la guerra ganara o perdiese y ahora elijo las guerras. Me centro m谩s en lo positivo, en las cosas que nos hacen bien, soy mucho m谩s pr谩ctico que antes鈥, expuso, para admitir que se enfrenta ahora en su regreso, a un 鈥渞eto dif铆cil, pero no imposible. Pero hay que poner todo de nuestra parte para sacarlo adelante. El club ha crecido mucho desde que me fui. Quiz谩 este es un reto a cara o cruz, no hay otra. Pero yo a veces he apostado fuerte y algunas me han salido bien. En este reto no hay punto intermedio. El club ha crecido en gente (empleados). La Ciudad Deportiva t煤 me dir谩s, cuando yo estaba no la ten铆a. Hay pocas como esta, el club ha crecido much铆simo y te das cuenta nada m谩s llegar鈥.

Cervera manifest贸 adem谩s que en Tenerife se encuentra 鈥渕uy a gusto aqu铆. Siempre que tengo tiempo vengo a ver a mi familia y amigos. Aqu铆 estoy como en casa. He venido unas cuantas veces a jugar contra el Tenerife desde que sal铆 y al principio me llevaba pitadas y despu茅s ya me aplaud铆an. No esperaba este recibimiento, pero soy de la casa, jugu茅 en juveniles, lo entren茅. Aquello est谩 olvidad, pero mejor venir as铆 que de la otra manera鈥.

Recuperar a los futbolistas.- 鈥淟o primero que voy a hacer es decirles que esto lo vamos a sacar entre los que estaos aqu铆. No podemos pensar en qui茅n va a entrar o salir. Los que lo van a sacar son los que est谩n. Hay que recuperarlos, a algunos an铆micamente y a otros f铆sicamente. Yo creo que hay buena plantilla. Seguro que hay cosas que se pueden mejorar, todas las plantillas se pueden mejorar. A principios de temporada piensas que hay equipo para estar en mitad de tabla y con suerte mirando al playoff, luego los resultados han venido as铆. Yo conf铆o en los que est谩n aqu铆鈥.

Desaf铆o volver por su salida.- 鈥淓stuve tres a帽os aqu铆. El primer ascendimos a Segunda, el segundo por culpa m铆a nos quedamos cerca del playoff despu茅s de conseguir la salvaci贸n. Y el tercer a帽o fue un c煤mulo de todo y todos nos equivocamos. No fue la salida deseada, pero con los a帽os te das cuenta que lo mejor fue lo que pas贸 antes. Hoy, en el avi贸n, la gente me daba la bienvenida y me felicitaba, Yo no guardo ya ning煤n mal recuerdo鈥.

Mercado de invierno.- 鈥淣o est谩 cerrado. El Tenerife se ha puesto en contacto conmigo y ya veremos qu茅 haremos. Podr铆an haber fichado a 8-10 jugadores y despu茅s al entrenador. Yo conf铆o en la plantilla, los conozco a todos y a algunos los he tenido, incluso aqu铆 mismo. A esos hay que recuperarlos, son los mejores fichajes. Hay alguna posici贸n que se puede mejorar, pero no lo voy a decir aqu铆. Pero son cosas puntuales. Es que no es de cara a la galer铆a, a m铆 esta plantilla me gusta鈥.

Mejorar el juego.- 鈥淪oy bastante ordenado en la vida y en el f煤tbol y vamos a hacer un poco eso. Tenemos en contra que los entrenadores muchas veces trabajamos sobre errores para acertar, pero ahora no podems fallar, no hay tiempo para corregir. Cada jugador debe saber lo que queremos de 茅l porque eso te lleva a sumar puntos. Queremos ser un equipo defensivamente fuerte, que salga al campo sabiendo que tiene posibilidades de ganar todos los partidos. Luego en f煤tbol pasa lo que pasa porque existen los contrarios. Quiero que seamos un equipo fuerte y con la confianza de poder ganar en cualquier campo鈥.

Mensaje a la afici贸n.- 鈥淟as aficiones son m谩s o menos ruidosas, pero parecidas todas. Cuando gana su equipo est谩n contentos y cuando pierde, enfadados. Quiero que sepan de boca de su entrenador es que si conseguimos algo es porque os siguen; si se apartan no lo haremos, es imposible. Entiendo que est茅n contrariados por la situaci贸n, es normal, pero vamos a intentar disfrutar todos juntos al final y darnos una alegr铆a鈥.

Mes de enero.- 鈥淗ay que ir paso a paso. Son muchos partidos en casa, pero jugar dos partidos en casa es muy complicado. No es tan f谩cil ganar, aunque sea en casa. Es verdad que es una cosa buena jugar tanto en casa, pero ser谩 dif铆cil. Si te tienes que jugar algo importante, por supuesto que es mejor en casa. Vamos a agarrarnos a eso y que es favorable para nosotros鈥.

Rol de Aitor Sanz.- 鈥淣o he hablado con 茅l. No s茅 si nos hemos cruzado alg煤n mensaje, Nuestra relaci贸n es muy buena, yo fui quien hizo porque viniera a la isla y alg煤n d铆a contaremos c贸mo fue esa historia. Estoy encantado de que est茅, y mejor si est谩 sano. Recuperar a un jugador es complicado y en cuanto est茅 bien vamos a hacer todo lo posible para que entre en el equipo鈥.

Firma solo hasta junio.- 鈥淔ue una cosa que se propuso y todos lo vimos bien. Si lo que se ha visto y el trabajo es bueno por las dos partes y se decide continuar no habr谩 ning煤n problema. Firmar un a帽o m谩s en este caso鈥i sale bien seguro que en la misma celebraci贸n llegamos a un acuerdo porque yo estoy encantado de estar aqu铆. Y si sale mal a lo mejor el Tenerife quiere emprender otro rumbo. Un a帽o m谩s habr铆a que hablarlo, no firmarlo鈥.

Debut en Copa del Rey.- 鈥淓s contra un equipo de Primera Divisi贸n y ser谩 complicado. Tenemos que dar muestra de lo que queremos hacer. Es un equipo de superior categor铆a, diferente a lo que nos encontraremos en Liga, ojal谩 fuera de pretemporada porque ah铆 gustan estos partidos para corregir errores. Hay que ir a ganarlo, no a hacer pruebas de nada. No he entrenado a la plantilla, no s茅 c贸mo est谩n. La prioridad es salvar al equipo, no la Copa del Rey. La Copa la va a ganar otro equipo, no nosotros, pero somos el Tenerife y es un partido oficial鈥.