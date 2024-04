Álex Corredera: "Mi plan es subir a Primera con el Tenerife"

Alexandre Corredera aseguró este miércoles que la plantilla de jugadores del CD Tenerife están "en el mismo barco" que el entrenador, Asier Garitano, cuya figura está en entredicho en el banquillo blanquiazul. La situación con el técnico es esta semana más tranquila gracias al balsámico triunfo del fin de semana pasado contra el Éibar, que llegaba al Heliodoro en segunda posición de la Liga Hypermotion, y es firme candidato al ascenso directo.

En una entrevista a Onda Cero Canarias, el 10 del Tenerife reconoció que le da "rabia" la situación clasificatoria del equipo, que ha sido capaz de ganar a los cuatro equipos que, a día de hoy, ocupan los seis primeros puestos en la tabla. Y eso que todavía faltan por venir a jugar a la isla el líder Leganés y el Real Valladolid, los otros dos conjuntos que cierran esas seis primeras posiciones. Estos números "hablan de que este equipo es capaz de competir contra cualquier rival, incluso los más fuertes", expuso en la entrevista, añadiendo el centrocampista que, por unas cosas u otras, "en muchos partidos no se han sacado puntos, o no hemos podido competir de la misma manera. Contra uno de los mejores equipos de la categoría lo sacamos adelante aun sufriendo. Fuimos el equipo que queremos ver, el del primer tramo de la Liga".

Esta Liga te da muchas oportunidades, vamos a hacer todo lo posible por si no da una última más

Esta victoria permitió al Tenerife alcanzar los 45 puntos, y con 24 todavía en juego en las ocho jornadas que restan para concluir la Liga regular, parece imposible que no se alcancen los 50 necesarios para la permanencia. "Necesitábamos los puntos para seguir sumando porque los equipos cada vez aprietan más, y los de abajo empujan", dijo el mediocampista.

Con el equipo en la zona media, sin aparentes opciones por arriba, ni el trauma de tener que vigilar a los de bajo, "la mira solo la podemos tener en el siguiente partido", como responde Corredera, aunque no descarta meterse de nuevo en posiciones de privilegio, "porque sabemos que esta Liga te da muchas oportunidades. Vamos a hacer todo lo posible por si no da una última más".

Renové el año pasado con un objetivo, el de intentar subir a Primera División con el Tenerife

En este sentido, agradeció el catalán el apoyo de la afición tinerfeñista, "que siempre está con nosotros. Contra el Eibar los últimos diez minutos daba gusto ver cómo nos animaban estando nosotros con uno menos y defendiendo a muerte el resultado. Entiendo que hay opiniones de todos los tipos y la gente está en su derecho de expresarse, pero cuando empiezan los partidos, están con nosotros. Poco tenemos que decirle a la afición pese a que el equipo muchas veces o ha respondido de la manera que se merecían".

Cuestionado por el rechazo de gran parte de los aficionados hacia Asier Garitano, que han tomado la costumbre de pitar su nombre cuando es anunciado por la megafonía del estadio, Corredera apuntó que el entrenador "está tranquilo. El equipo ha respondido en momentos complicados y estamos todos en el mismo barco. El míster lo vive con normalidad y tranquilidad, intenta hacer su trabajo lo mejor posible y es el club el que toma las decisiones".

Por último, y con los rumores de su posible salida del club de la temporada pasada, antes de firmar una ampliación de contrato, aseguró que no se moverá de la isla una vez que se abra el mercado de fichajes de este verano. En Onda Cero Canarias, Alexandre Corredera se mostró tajante: "La respuesta es bastante fácil. Renové el año pasado con un objetivo, el de intentar subir a Primera División con el Tenerife en los próximos y si no hay ningún cambio ese es mi plan a seguir. Estar aquí el máximo tiempo posible porque me han tratado muy bien".