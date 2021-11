El PP pide al Gobierno 57 millones más para Menorca

El PP ha presentado diversas enmiendas por un importe total de 57 millones de euros para mejorar los Presupuestos Generales del Estado. Los conservadores han recordado que la previsión actual es de 8 millones de euros.





Entre las inversiones reivindicadas destaca la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Maó, el nuevo juzgado en Ciutadella, así como la mejora de la casa cuartel de la Guardia Civil, también en este último municipio. La presidenta del PP Menorca, Misericordia Sugrañes, ha acusado al Consell de Menorca de "engañar" a la ciudadanía: "nos están engañando y no es de recibo que Susana Mora no sea más reivindicativa ante el Govern Balear o el Gobierno. Nuestra prioridad es el bienestar de la gente y no la sumisión por jerarquía a las siglas de un partido".





En materia de inversiones patrimoniales, el PP ha solicitado la restauración de La Mola valorada en 3,5 millones de euros. Por otro lado, han pedido la sustitución del emisario terrestre de Maó a Es Castell por 450.000 euros. Para la carretera general han solicitado 25 millones de euros. Además, consideran necesario que el Gobierno invierta 13,5 millones de euros en la modernización del sistema de saneamiento en diversas poblaciones y núcleos turísticos. Por último, destaca la petición de 2,5 millones de euros para mejorar el Camí de Cavalls.