Menorca incorpora la historia clínica compartida para los usuarios de residencias

El Govern de les Illes Balears ha presentado en Menorca el nuevo sistema de historia clínica electrónica compartida para los usuarios de residencias públicas y privadas. La iniciativa permite que tanto los profesionales del Servei de Salut como los de los centros residenciales accedan a una misma información clínica actualizada, con el objetivo de mejorar la coordinación entre el ámbito sanitario y el social.

Con esta nueva herramienta, el personal sanitario de los centros residenciales puede consultar las historias clínicas electrónicas del Servei de Salut, mientras que los profesionales sanitarios también pueden acceder a información generada en las residencias, como las valoraciones clínicas diarias y los planes de cuidados. Entre los datos compartidos se encuentran pruebas médicas, informes de ingreso, consulta y seguimiento, pautas de medicación y necesidades de cuidados.

El proyecto, denominado IoREs, se está implantando de forma gradual. Actualmente, 21 residencias de Baleares ya cumplen los requisitos de conectividad y la historia clínica compartida alcanza a 1.393 personas dependientes. El Govern prevé ampliar progresivamente el sistema hasta los 43 centros de la red pública de atención a la dependencia, que suman 3.567 plazas.

En Menorca, el sistema ya funciona en dos residencias: el Centro Sociosanitario Santa Rita, con 78 usuarios, y la residencia de Es Mercadal, con 20. Está previsto incorporar progresivamente el resto de centros de la isla.