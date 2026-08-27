Dos detenidos y 31 actas por drogas durante los dispositivos de seguridad de las fiestas de Lucmaçanes y Sant Climent

La Policía Nacional ha concluido los dispositivos especiales de prevención y seguridad ciudadana desplegados con motivo de las fiestas de Sant Gaietà, en Lucmaçanes, y Sant Climent, celebradas durante el mes de agosto.

Los operativos, destinados a garantizar el normal desarrollo de las celebraciones y prevenir la comisión de delitos, se desarrollaron en Lucmaçanes entre el 2 y el 10 de agosto, mientras que en Sant Climent se prolongaron del 14 al 25 de agosto.

El balance de los dispositivos se salda con dos personas detenidas, más de un centenar de identificados y 31 actas de sanción por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública.

Entre las detenciones figura la de un hombre, arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública, al que se le intervinieron aproximadamente cuatro gramos de “cocaína rosa” o TUSI. El segundo detenido está acusado presuntamente de un delito de atentado y desobediencia grave a los agentes.

Durante los festejos, los agentes también llevaron a cabo un total de nueve filtros preventivos de seguridad en los accesos a las principales vías. Estas actuaciones permitieron realizar más de 30 identificaciones selectivas, además de inspecciones de vehículos.

En el conjunto de los operativos participaron más de medio centenar de agentes de la Comisaría Local de Maó.