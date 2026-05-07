Ciutadella reclama agilizar los nuevos juzgados en Santa Rita para evitar más retrasos

El Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca ha solicitado al Ministerio de Justicia que acelere la tramitación administrativa pendiente para hacer posible la construcción de los nuevos juzgados de Santa Rita, una infraestructura considerada clave tanto para el municipio como para el conjunto de Menorca.

El consistorio ha trasladado esta petición al secretario de Estado de Justicia a través de un escrito en el que recuerda que la cesión del solar destinado al futuro equipamiento judicial quedó aprobada definitivamente por el Pleno municipal en julio de 2023. Con este paso, el Ayuntamiento asegura haber cumplido con los compromisos adquiridos para facilitar la implantación de la nueva sede judicial.

Según detalla el consistorio, el contrato para redactar el proyecto de ejecución y dirigir las obras se licita el 21 de octubre de 2024 con un presupuesto base de 719.950 euros. El diputado balear en el Congreso, Pepe Mercadal, ha informado que el proyecto ya ha sido entregado y se encuentra actualmente en fase de supervisión por parte de la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio.

Superado este trámite, el siguiente paso será la licitación de las obras de construcción. La inversión prevista asciende a 15,18 millones de euros y el plazo de ejecución estimado es de unos 30 meses. La previsión es que las obras puedan empezar a finales de este año oa principios del próximo.

Pese a estos avances, el Ayuntamiento ha expresado preocupación por los plazos acumulados y ha insistido en la necesidad de evitar nuevos retrasos. El consistorio subraya que las actuales dependencias judiciales de Ciutadella llevan años presentando carencias y no responden ni a las necesidades del servicio ni a las condiciones adecuadas para la ciudadanía y los profesionales del ámbito judicial.

Además, el gobierno municipal considera necesario reforzar la comunicación institucional con el Ministerio para disponer de información actualizada y oficial sobre el estado de tramitación del proyecto.

Por último, el Ayuntamiento ha reiterado su disposición a colaborar con las administraciones implicadas para facilitar el desarrollo de los nuevos juzgados y acelerar una infraestructura que considera imprescindible para Ciutadella y para toda Menorca.