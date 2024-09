Vox dice que la ruptura del pacto no implica no aprobar medidas: "No venimos a boicotear a ningún gobierno"

Vox ha asegurado que la ruptura del acuerdo con el PP no implica que no se aprueben medidas con las que están de acuerdo. "Que Vox a nivel nacional rompa los acuerdos no significa que vengamos a boicotear a ningún gobierno, sino que venimos a que las cosas salgan adelante si estamos de acuerdo", ha dicho la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas.

Así se ha expresado Cañadas este lunes en declaraciones a los medios después de reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en un primer encuentro antes del inicio del nuevo curso político.

Preguntada por si su formación apoyará los presupuestos, Cañadas se ha limitado a señalar que cuando llegue el momento ya lo valorarán. "Veremos lo que el PP quiere y enmendaremos y llegaremos a acuerdos o transaccionaremos lo que no", ha expuesto.