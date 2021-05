Trasladan a una clínica de Palma a los cinco tripulantes positivos del 'Odyssey of the Seas'

Sanidad Exterior ha coordinado este lunes por la tarde el traslado a una clínica privada de los cinco tripulantes del crucero fondeado en Palma que habían dado positivo en COVID-19. Todos ellos permanecen asintomáticos y pasarán ahora la cuarentena.

El operativo de traslado se ha realizado con tres ambulancias, con acompañamiento de una unidad de la Guardia Civil y de otra de la Policía Portuaria, según han informado de Sanidad Exterior.

El crucero 'Odyssey of the Seas' tiene previsto zarpar inmediatamente para continuar su ruta, después de que anoche pidiera autorización a Sanidad Exterior para trasladar a cinco tripulantes positivos en coronavirus.

La naviera Royal Caribbean International ha emitido un comunicado en el que asegura que son sólo cuatro tripulantes han sido identificados como positivos tras la realización de un test y que fueron inmediatamente puestos en cuarentena, mientras que los resultados identificaron a un quinto tripulante con resultado "no concluyente".

Según la declaración marítima de Sanidad hecha por el capitán del barco, a bordo hay medio centenar de trabajadores de diversos servicios adicionales, que no forman parte de la tripulación, y unos 1.400 tripulantes. El último puerto visitado por el barco fue en Italia y tiene como destino los Estados Unidos.

Por su parte, la naviera ha asegurado que "no hay ningún pasajero a bordo del barco". "'Odyssey of the Seas' se encuentra actualmente de camino hacia los Estados Unidos. Como parte de los estrictos protocolos puestos en marcha por Royal Caribbean, todos los tripulantes han de tener una PCR negativa antes de embarcar. Una vez a bordo, todos se han realizar continuos test para asegurar que siguen siendo negativos. Este proceso nos permite detectar cualquier posible caso de COVID-19 y tomar las medidas necesarias para contener la transmisión del virus", han destacado.