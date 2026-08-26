Retiran más de 1,5 toneladas de residuos y tres embarcaciones abandonadas en Pollença

PortsIB ha retirado más de 1,5 toneladas de residuos y tres embarcaciones abandonadas en el litoral y el puerto de Pollença.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha visitado este miércoles la zona, acompañado por el alcalde de Pollença, Martí March; la presidenta de la Asociación Hotelera de Pollença, Aina Sastre; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant; el gerente de PortsIB, Kico Villalonga; la delegada del Puerto de Pollença del Ayuntamiento, Joana Aina Campomar, y el presidente del Club Náutico del Puerto de Pollença, Joaquin Cotoner, para conocer de primera mano las actuaciones que se llevan a cabo y abordar la situación del litoral durante los meses de mayor afluencia.

Según ha indicado en un comunicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, durante esta temporada, el Servicio de Vigilancia del Litoral ha realizado 12 jornadas de inspección y 230 comprobaciones en diferentes puntos del litoral de la zona norte de Mallorca, incluida la bahía de Pollença, Formentor y es Barcarès. El dispositivo ha incluido actuaciones de control de las actividades de chárter, vigilancia de los fondeos, protección de la posidonia y seguimiento del campo de boyas de Formentor.

En el ámbito del control de las actividades de chárter, se han llevado a cabo cuatro operativos, durante los cuales se han controlado siete embarcaciones o actividades y se han levantado cinco actas. Las inspecciones han incluido la comprobación de la titulación náutica del patrón, así como del listado de pasajeros y de las autorizaciones de embarque y desembarque.

La vigilancia ambiental también ha tenido un papel destacado, con cinco jornadas de control de posidonia y 79 comprobaciones. Estas actuaciones se han llevado a cabo en coordinación con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, competente en materia de protección de la posidonia, y han incluido dos actas por fondeo sobre posidonia, así como tareas de vigilancia de los fondeos en zonas especialmente sensibles.

En cuanto al control de los fondeos, se han realizado seis jornadas, con 154 comprobaciones.

En Formentor, el dispositivo de control del campo de boyas, gestionado por PortsIB, ha incluido dos jornadas de control y un dispositivo de apoyo a la instalación, con un total de 68 comprobaciones registradas y cinco boletines de denuncia.

NUEVOS CAMPOS DE BOYAS

En paralelo, el Govern trabaja en la regulación de los fondeos mediante nuevos campos de boyas. En este sentido, PortsIB presentará próximamente al Ministerio la propuesta de ampliación de la zona 2 de los puertos de Pollença, Sóller y la Colònia de Sant Jordi, que se tramitarán conjuntamente para su licitación.

En el caso de Pollença, la propuesta contempla la implantación de un campo de boyas regulado entre la Gola y la base aérea, con el objetivo de ordenar los fondeos y contribuir a una mejor protección del litoral.

Paralelamente a las actuaciones de vigilancia, el Servicio de Limpieza del Litoral ha retirado de la zona de Pollença un total de 1,5 toneladas de residuos.

Según el recuento efectuado hasta el 19 de agosto, el material recogido corresponde principalmente a vegetación, que representa un 58,1 por ciento del total, seguida de maderas, con un 25,8 por ciento; plástico, con un 14,9 por ciento, y otros residuos, con un 1,2 por cierto.

Además, el pasado 6 de agosto, PortsIB llevó a cabo la retirada de tres embarcaciones en estado de abandono que se encontraban en el muelle de botes del puerto de Pollença.

En concreto, se retiró una embarcación hundida y dos embarcaciones neumáticas, con el objetivo de mantener en buenas condiciones las instalaciones portuarias y evitar que estas embarcaciones abandonadas pudieran generar problemas de seguridad o ambientales.

El conseller Juan Manuel Lafuente ha destacado "el trabajo que se realiza cada día sobre el terreno para proteger y mantener el litoral, especialmente durante los meses de verano, cuando aumentan tanto la actividad marítima como la afluencia de visitantes".

En este sentido, ha destacado que "solo durante esta temporada se han realizado 230 comprobaciones, se han retirado más de 1,5 toneladas de residuos y también se han retirado tres embarcaciones abandonadas del puerto de Pollença".

"Es un trabajo que combina la vigilancia y la inspección con actuaciones concretas de limpieza y mantenimiento, pero también con medidas para avanzar hacia una mejor ordenación de los fondeos. Queremos que la actividad marítima sea compatible con la protección del medio ambiente y con la preservación de nuestros espacios naturales", ha señalado Lafuente.

El conseller también ha destacado la importancia de mantener una coordinación permanente con las administraciones locales y de contar con la implicación de los diferentes agentes vinculados al litoral.

"La protección del litoral es una responsabilidad compartida. Es importante que las administraciones y los sectores que tienen una relación directa con la costa mantengan canales de comunicación que permitan detectar necesidades y actuar de manera coordinada", ha señalado.

Este conjunto de actuaciones forma parte de la estrategia del Govern para avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del litoral de las Islas, combinando la protección de los espacios naturales con el mantenimiento de las infraestructuras y la convivencia con las actividades marítimas.