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Rescatada una mujer de 57 años tras caer cuatro metros por unas rocas en Porto Cristo

La mujer, que ha sufrido varios traumatismos, ha sido rescatada por los bomberos y el helicóptero de la Guardia Civil.

Europa Press

Mallorca |

Helicóptero La Milana de Bombers de Mallorca
Helicóptero La Milana de Bombers de Mallorca | Bombers de Mallorca

Una mujer de 57 años ha sido rescatada este domingo tras caer unos cuatro metros por unas rocas en la zona de S'Estany d'en Mas, en Porto Cristo (Mallorca), según ha informado SAMU 061.

Como consecuencia de la caída, la afectada ha sufrido un traumatismo en las extremidades inferiores.

La mujer ha sido rescatada por los bomberos y el helicóptero de la Guardia Civil, junto con personal sanitario del SAMU 061. Posteriormente, ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases, tal y como ha precisado SAMU 061.

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