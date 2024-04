Prohens incide en que la estabilidad "no está en cuestión" tras la dimisión en Vox

LEER MÁS Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y Agustín Buades dejan sus cargos en el grupo parlamentario Vox en Baleares pero seguirán como diputados

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha incidido en que la estabilidad del Ejecutivo balear "no está en cuestión" tras la dimisión en la dirección del grupo parlamentario Vox, que ha remitido a "un proceso interno".

Cabe recordar que, este lunes, la hasta ahora portavoz titular y portavoz adjunto en el Grupo Parlamentario Vox en el Parlament, Idoia Ribas y Sergio Rodríguez, han presentado su renuncia junto al diputado Agustín Buades como presidente del Consejo de Dirección del grupo.

Preguntada al respecto por los medios de comunicación, Prohens ha dicho que no puede contestar "porque afecta a un grupo parlamentario, que es Vox", y ha indicado que ha tenido conocimiento de la noticia este mismo lunes por la mañana.

Con todo, ha remarcado que "la estabilidad del Govern no está en cuestión" y ha asegurado que trabaja "para cumplir el programa de gobierno, el de investidura y, sobre todo, desde el respeto a cuestiones internas". "Lo que he leído es que la estabilidad no cambia, las mayorías no cambian y es un proceso interno de Vox; no tengo nada que aportar", ha matizado la presidenta.

Además, ha sentenciado que su Govern "nunca ha sido moneda de cambio" y que "la estabilidad siempre ha estado garantizada". "Este Govern consiguió aprobar los presupuestos, que son los que marcan las políticas de cambio que eligieron los ciudadanos", ha finalizado Prohens.