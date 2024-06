Prohens comparece en el pleno en medio de la polémica con Le Senne y la foto de Aurora Picornell

La presidenta del Govern, Marga Prohens, comparece este jueves (10.30 horas) en un pleno extraordinario en el Parlament para informar sobre la constitución de la Mesa para el pacto por la sostenibilidad, aunque lo hará en medio de la polémica desatada este martes después de que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, expulsara a las representantes del PSIB en la Mesa y rompiera una foto de Aurora Picornell, represaliada por el franquismo, en el transcurso del debate sobre la derogación de la ley de memoria.

La comparecencia de la líder del Govern llega pocas horas después del incidente y con la oposición pidiendo en bloque la dimisión de Le Senne y responsabilizando al PP de su continuidad en el cargo, al impedir que prospere una iniciativa conjunta exigiendo su salida. Cabe recordar que la polémica estalló cuando, durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley de Vox para derogar la ley de memoria, los diputados del PSIB, entre ellos Mercedes Garrido y Pilar Costa, miembros de la Mesa, exhibieron fotos de víctimas de la represión franquista.

En relación a Garrido y Costa, el presidente de la Cámara, apelando a la neutralidad de la Mesa, pidió que se retirarán las imágenes. Ante la negativa reiterada de las diputadas, las acabó expulsando y arrancando las imágenes de los ordenadores portátiles. La polémica ha llegado hasta la sesión de control al Gobierno central en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez ha calificado de "execrable" el comportamiento de Le Senne y ha pedido que deje el cargo como segunda autoridad de las Islas. Varios miembros del Ejecutivo estatal se han pronunciado contra Le Senne en redes sociales y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado la posibilidad de emprender acciones legales amparándose en la Ley de Memoria Democrática u otra norma.

Por parte del Govern, el conseller de Economía y portavoz, Antoni Costa, ha admitido que el comportamiento de Le Senne fue poco afortunado, aunque no merecedor de una dimisión; mientras que el PP, por boca de su portavoz en la Cámara, Sebastià Sagreras, ha calificado de "deplorable" el comportamiento tanto de Le Senne como de Mercedes Garrido. Marga Prohens, de momento, no se ha pronunciado al respecto. Además, a la misma hora que está previsto el inicio del pleno, Plataforma per la Memòria Democràtica ha convocado una concentración frente al Parlament para exigir la dimisión de Le Senne. Con la concentración reclaman también una condena institucional de lo ocurrido por parte de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

DIVISIÓN POR LA BANDERA LGTBI

No es la única polémica que precede a la intervención de la líder del Ejecutivo autonómico ante el plenario, que tendrá lugar después de otro desencuentro, de nuevo con Gabriel Le Senne como protagonista, a cuenta esta vez de la colocación de la bandera LGTBI en la fachada del Parlament con motivo del Día del Orgullo.

Cabe recordar que Le Senne llegó a calificar de traición el voto favorable de los representantes del PP en la Mesa a la colocación de la enseña arcoiris y que desde el PP se desacreditó al presidente de la Cámara, de quien se dijo que no podía manejar la institución como "su cortijo". En este contexto, el PP ha impulsado para este jueves, antes de la comparecencia de la presidenta, la lectura de un manifiesto relativo a la celebración del Día del Orgullo LGTBI.

PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD

La presidenta del Govern tiene previsto informar a los grupos parlamentarios de la constitución de la Mesa para informar sobre la constitución de la Mesa para el pacto social y político para la sostenibilidad económica, social y ambiental de Baleares, hecha público el pasado 22 de mayo y con la participación de un centenar de entidades.

Con la mirada puesta en alcanzar un gran pacto social se han creado 12 grupos de trabajo coordinados por un comité de expertos que lidera el director ejecutivo de la Fundación Impulsa, Antoni Riera, y que con la participación de entidades y asociaciones analizarán las propuestas en materia de Calificación, formación y bienestar laboral, Innovación y digitalización, Estrategia turística, Demanda turística sostenible, Transporte aéreo y portuario, Transporte terrestre, Servicios e infraestructuras turísticas, Recursos naturales, Patrimonio, Sostenibilidad ambiental, Sostenibilidad social y Competitividad turística. También se ha creado una web para la participación ciudadana.