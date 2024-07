El presidente del IMAS confía en que el Gobierno central "colabore para terminar con la crisis migratoria"

Ante la polémica desatada por la acogida de menores migrantes no acompañados, este miércoles ha pasado por los micrófonos del programa 'Más de Uno Mallorca', el conseller insular de bienestar social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez. Preguntado por Elka Dimitrova sobre los discursos de odio que vinculan a los menores migrantes con la delincuencia, Sánchez ha asegurado lo siguiente: "A mí no me gusta esa relación. Yo nunca la he hecho. Es una valoración que tendrá que hacer Vox". "Son menores en situación de desamparo que las instituciones debemos cubrir", ha insistido.

También ha añadido que el tratamiento de los menores extranjeros es el mismo que el de los menores no tutelados españoles: "La realidad de las personas es la que es y la violencia juvenil puede estar en cualquier ámbito". Asimismo, Guillermo Sánchez ha recordado que en Baleares hay 284 menores extranjeros no acompañados. Por este motivo, el principal objetivo del IMAS es la mejora de la atención para la integración de los menores, según ha defendido su presidente. En este sentido, ha avanzado que la institución insular ha pedido ayuda al Gobierno central para la búsqueda de pisos para los menores.

Tras la llamada de auxilio del Consell de Mallorca ante el aluvión de llegadas de migrantes a las costas de Baleares, Sánchez se ha mostrado convencido de que por parte del Gobierno estatal "va a haber una colaboración, por lo que ha manifestado siempre el PSOE, que es un partido solidario. No me cabe duda que va a colaborar para terminar con la crisis migratoria".

Respecto al pacto de PP y Vox en el Consell insular, el conseller ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad. "Lo que se respira es la continuidad del pacto. Un pacto que tiene una serie de puntos que estamos cumpliendo", ha asegurado en Onda Cero.