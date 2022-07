Policías locales niegan preavisos de inspecciones a locales y subrayan irregularidades en la instrucción caso Cursach

El oficial Tomás Mas asegura que fue "intimidado" por el fiscal Miguel Ángel Subirán "en todas las declaraciones" que hizo en fase de instrucción

El agente Daniel Montesinos sostiene que una declaración de El Ico estaba amañada para inculparlo

Los policías locales Tomás Mas y Daniel Montesinos han negado, este viernes durante el juicio por el caso Cursach que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, dar preavisos de inspecciones a locales nocturnos y han subrayado irregularidades en la instrucción judicial.

Ambos han sido los últimos de los 17 procesados de este caso que han declarado en el juicio. El primero que se ha sentado ante el Tribunal ha sido Tomás Mas, para quien la Fiscalía pide una multa de 18 meses con una cuota diaria de 60 euros por un delito de revelación de secretos.

Mas, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, ha afirmado que "nunca" ha dado aviso a nadie. En concreto, le han preguntado sobre un local de El Arenal, sobre el que el agente ha indicado que no conoce al dueño. "No puedo darle aviso si no lo conozco".

A continuación, el agente Daniel Montesinos, integrante del Grupo de Acción Preventiva (GAP), ha negado haber dado preaviso de alguna inspección a establecimientos. La Fiscalía le atribuye delitos de cohecho pasivo continuado, coacciones, revelación de secretos y amenazas condicionales, hechos por los que pide ocho años de cárcel.