La policía de Baleares, "indignada y sorprendida" porque el ex alto cargo del Govern Serra Ferrer niega la agresión

El ex alto cargo del Govern balear acusado de abuso sexual y agresión ha negado los hechos esta semana ante el juez porque "iba borracho". Es el argumento de su defensa en el juicio que se celebra contra él por la agresión a una desconocida en un restaurante de Palma y la supuesta agresión a un agente de la Policía al intentar huir después.

Los hechos que se juzgan le han costado a Serra Ferrer el cargo en el ejecutivo balear y casi el cargo al vicepresidente y conseller Antoni Costa que "confió en la palabra de Serra Ferrer" al nombrarle alto cargo del Govern de Marga Prohens. Al saltar el escándalo el propio Costa tuvo que justificarse y cesar a Serra Ferrer, "amigo personal" del conseller.

Juan Antonio Serra Ferrer, que provocó la primera gran crisis en el ejecutivo de Marga Prohens, ha alegado esta semana en su escrito de defensa que iba borracho y, por tanto, se "equivocó". Sin embargo, sus disculpas no han convencido a la Policía cuyo sindicato SUP no da crédito a la declaración.

El secretario del SUP, Manuel Pavón, hay "indignación y sorpresa" en el cuerpo de la Policía por la declaración de Serra Ferrer. Pavón explica en el programa Más de uno Mallorca por qué esta agresión "con un parte de lesiones y testigos" no puede quedar "impune".