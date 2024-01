Los pacientes oncológicos de Baleares podrán hacer ejercicio bajo supervisión en el CampusEsport de la UIB

La Universitat de les Illes Balears (UIB), la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares y Yes With Cancer han presentado el programa de ejercicio físico oncológico que, a partir de este enero, se realiza en las instalaciones técnicas de CampusEsport. Según han informado en nota de prensa, las entidades han firmado este lunes el convenio de colaboración en un acto que ha contado con la presencia del rector de la UIB, Jaume Carot, el presidente de la AECC en Baleares, José Reyes, y el presidente de Yes With Cancer, Gabriel Rojo.

La consellera de Salud, Manuela García, y la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, también han asistido a la firma a modo de apoyo de la iniciativa, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer a través de la práctica del ejercicio físico supervisado por especialistas. Los pacientes beneficiarios de este servicio, totalmente gratuito, serán seleccionados por la Asociación y Yes With Cancer y podrán acudir a las instalaciones los lunes y viernes, de 12.00 a 14.00 horas.

En ese tiempo contarán con la supervisión de un profesional, con formación y experiencia en las afecciones más frecuentes que sufren los enfermos de cáncer, encargado del desarrollo del programa. En el comunicado, las entidades han detallado que el ejercicio físico oncológico consiste en ejercicios pautados y supervisados que ayudan a reducir o prevenir los efectos secundarios de los tratamientos. El objetivo es mejorar las limitaciones producidas por la enfermedad mediante el ejercicio físico planificado de forma exclusiva para el paciente oncológico.

En esta línea, han mencionado tres beneficios principales. Estos son mejorar la capacidad cardiovascular, que especialmente durante la quimioterapia y la radioterapia puede reducirse mucho; mantener una correcta composición corporal, que puede haber sufrido cambios durante el tratamiento, para prevenir recaídas y otras enfermedades; recuperar los niveles de fuerza iniciales, ya que durante los tratamientos hay inactividad y se pierde fuerza y coordinación en la musculatura que, con una actividad adecuada y supervisada, se puede recuperar.

El programa en las instalaciones de CampusEsport, que también ha contado con la colaboración solidaria de H2O2 Sport Global para la adquisición de material para los entrenamientos, ofrece a todos los pacientes un espacio seguro durante el proceso de tratamiento, ampliar su red social, estar en contacto con otros pacientes y ocupar su tiempo en algo creativo, divertido y beneficioso para su salud.