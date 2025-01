Othman Ktiri: “Turistas y residentes serán los que más sufrirán la limitación de vehículos en Baleares”

Numerosas empresas de Baleares están presentes estos días en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Es el caso de OK Mobility, un referente del sector, no solo a nivel nacional, sino internacional, ya que actualmente está operando en más de 20 países de todo el mundo.

De la mano del CEO y fundador de la empresa, Othman Ktiri, analizamos algunos de los retos a los que se enfrenta el sector. En una entrevista concedida en Onda Cero, el empresario apuesta por ampliar sus servicios más allá del rent a car.

Objetivos de OK Mobility

“Queremos ser un supermercado de la movilidad, para que cualquier persona pueda encontrar lo que necesita”, dice Othman Ktiri que ha recordado que la empresa empezó enfocada por la movilidad turística, con el alquiler de coches, pero ha ido evolucionando a otros productos.

Ktiri asegura que “Ahora estamos enfocados también en las necesidades de los residentes. Ofrecemos la suscripción de alquiler de 3 a 9 meses, el renting, de hasta 48 meses, además de la compra de vehículos”.

El empresario ha notado un desapego a la propiedad. “El encarecimiento del precio de los vehículos, hasta en un 40 o 50% desde el Covid, además de la incertidumbre de qué tipo de vehículos hay que comprar, por la falta de claridad legislativa, está perjudicando al consumidor, que no sabe si tiene que comprar un coche gasolina, diésel, híbrido, eléctrico… La gente quiere pagar por usar”.

Limitación de vehículos en Baleares

El empresario ha mostrado en Onda Cero su preocupación por las consecuencias que podría tener la limitación de la entrada de vehículos a las islas o incluso la posibilidad de que la administración ponga tope a los rent a car.

Medidas que según el empresario perjudicarán a los residentes. “ Si se hace esta limitación el que menos sufrirá será nuestro sector, que subirá los precios.Los que más sufrirán son los residentes y los turistas, porque no van a encontrar vehículos, y si los encuentran serán más caros. Esta limitación no tiene sentido si no va acompañada de un aumento del servicio público”.

Reducció de la jornada laboral

El fundador de la empresa OK Mobility también ha analizado la reducción de la jornada laboral que el Gobierno quiere que entre en vigor este mismo año. Othman Ktiri pone como ejemplo los nefastos resultados que esta medida ha causado en Francia.

“Todas las medidas son posibles, pero todas tienen consecuencias, y la pena es que no estemos usando los ejemplos para no repetir los errores. En Francia la medida ha perdido muchísima productividad. ¿Es lo que deseamos para España? Por supuesto que no, por eso estoy muy escéptico con estas medidas”.