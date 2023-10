Nuevo desacuerdo en materia lingüística entre PP y Vox por la libre elección de lengua en Baleares

Vox ha anunciado este lunes el registro de una proposición no de ley para comenzar la implantación de la libre elección de lengua en las primeras etapas educativas, Infantil y Primaria, en el próximo curso escolar, 2024-2025, y alcanzar el resto de etapas en el siguiente, 2025-2026. La portavoz de la formación en el Parlament, Idoia Ribas, ha comunicado que con esta decisión adoptada por Vox, pretenden "garantizar el conocimiento de ambas lenguas -el castellano y el catalán- por parte de todos los alumnos".

Asimismo, Ribas ha indicado que el PP era conocedor de esta propuesta y que, en caso de ser aprobada, se tendrá que ver con qué fórmula se acaba implementando. Sin embargo, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Marga Durán, asegura que no comparte tampoco el contenido de esta proposición. Aunque ha insistido en que los populares quieren "cumplir su compromiso con sus socios de legislatura", ha anunciado que presentarán enmiendas para la modificación del documento presentado por Vox.

"La última versión me la presentaron este pasado fin de semana y yo, reiteradamente, le he dicho que el Partido Popular no está de acuerdo con el contenido", ha explicado la portavoz parlamentaria del PP, Marga Durán. Además, ha añadido que "Vox es un grupo parlamentario que, como el resto, son libres de presentar cualquier propuesta que consideren oportuna". En este sentido, Durán ha querido dejar clara la posición de los populares ante esta propuesta legislativa: "No nos gusta el texto".

Un desencuentro similar al de la proposición de ley de la Oficina de Libertad Lingüística, cuya tramitación desde Vox esperan que se haga de "manera paralela a los presupuestos" y que "quede aprobada a final de este año", según ha avanzado la portavoz de Vox en el Parlament balear, Idoia Ribas, en rueda de prensa.