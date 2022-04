Mora sobre el pacto en Menorca: "Va a haber gobierno estable hasta final de mandato sin duda"

Primero dieron por zanjada la crisis institucional en el consell de Menorca los econacionalistas de Més, lo hizo en declaraciones a Onda Cero el pasado martes su portavoz Josep Juaneda, y ahora ha sido la presidenta del consell de Menorca, la socialista Susana Mora quien ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los isleños en esta radio.

"No habrá más crisis," ha zanjado Mora tras diez largos días de desavenencias políticas por el anteproyecto de ley de Reserva de la Biosfera entre Més per Menorca y PSIB que provocaron la salida del gobierno insular de los cargos de Més. El texto de la ley está corregido y se aprobará el próximo lunes, 25 de abril, en pleno insular. Por ello, la presidenta del Consell de Menorca asegura que habrá "estabilidad política" en Menorca "de una manera u otra". Ha dicho Susana Mora este jueves en los micrófonos del programa 'Más de Uno Illes Balears' de Onda Cero que no hay desconfianza entre los socios y el acercamiento de posturas entre ambas formaciones es evidente.

Aún así, preguntada por futuras crisis con los socios de Més per Menorca y Unidas Podemos en lo que queda de legislatura, la presidenta socialista del consell de Menorca Susana Mora insiste que habrá gobierno de izquierdas al menos hasta el 2023.

En cuanto a la proposición de ley de la Biosfera, Menorca pedirá un mínimo de cinco millones de euros al ejecutivo balear, según Mora, para dotar económicamente la normativa de la discordia que casi acaba con el gobierno en Menorca. La propuesta de ley de reserva de la Biosfera saldrá aprobada el próximo lunes en el pleno del consell, para iniciar posteriormente su tramitación parlamentaria. En palabras de Susana Mora, el Govern presidido por Francina Armengol está comprometido con la ley.