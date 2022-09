MÉS no rompe el pacto, pero exige al PSIB la desconvocatoria "urgente" del pleno del Consell de Mallorca

La asamblea de MÉS per Mallorca ha aprobado un texto en el que exige "de manera urgente" al PSIB la desconvocatoria de la comisión informativa prevista para el próximo lunes y, por tanto, el pleno que se deriva, "por no haber estado acordado por el conjunto de los miembros del Pacte".

En un comunicado, la formación ha explicado que al encuentro de la militancia de este jueves en Algaida han asistido más de 130 personas. En este contexto, se ha aprobado también pedir a los socios socialistas la convocatoria "en el menor tiempo posible" del Patronato de la Fundación Mallorca Turismo y la derogación del patrocinio turístico "todavía vigente".

Además, el texto invita al Consell a convocar un nuevo pleno con votación separada de los diferentes patrocinios deportivos en todos los clubes de Mallorca y establece la oposición de MÉS "a la forma en que se han planteado las ayudas". Por tanto, han anunciado su voto en contra.

Asimismo, han pedido establecer un nuevo sistema de coordinación en el Pacte del Consell nacido de los Acuerdos de Raixa. El texto se ha aprobado por 78 votos a favor, siete en contra y 17 abstenciones. Por último, la asamblea ecosoberanista ha puesto en valor el hecho de haber conseguido, gracias a la formación, que se incluyan el resto de equipos en la convocatoria anunciada el miércoles y que la promoción no tenga un carácter turístico.

ASAMBLEA "URGENTE"

Cabe recordar que la comisión ejecutiva de MÉS convocó esta asamblea de "urgencia" el miércoles para consultar a la militancia sobre la situación del Pacte del Consell, al considerar una decisión "unilateral" de los socios del PSIB convocar un pleno, "sin haber llegado a un acuerdo", para posibilitar la promoción de 1,8 millones de euros al RCD Mallorca.

"Que la cantidad al Mallorca no fuera en base a un baremo objetivo, sino que coincidiera con el personalmente comprometido de la presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha sido el arrecife insalvable entre el PSIB y MÉS per Mallorca, que defendía que fuese en convocatoria abierta o proporcional al resto de clubes", señalaron en un comunicado. Por otro lado, el coordinador de Més per Mallorca, Lluis Apesteguía ha advertido este jueves que en el Consell de Mallorca "hay un problema de funcionamiento de pacto" que va más allá del conflicto "circunstancial" por el patrocinio al club mallorquín.

En este punto, Apesteguia ha apuntado a una "crisis de confianza entre los socios" por "reiteradas" decisiones "unilaterales" de los socialistas en el gobierno insular, lo que los ecosoberanistas consideran ya "un comportamiento estructural".