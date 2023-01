Meliá y Falcon's Beyond presentan en Fitur su resort de lujo con el primer Katmandu Park Punta Cana

Meliá Hotels International, una de las principales empresas hoteleras vacacionales del mundo, que opera más de 380 hoteles en 40 países, y su socio Falcon's Beyond, una empresa global de desarrollo de entretenimiento, han anunciado la apertura de Falcon's Resort by Meliá | All Suites Punta Cana.

Así lo han explicado en los micrófonos de Onda Cero el Director de Oficina de Falcon’s Beyond, Simon Hirst, y la Directora de Marketing & Brand Management America, Sara Ranghi. Los dos responsables de las marcas invitan a los oyentes de Gente Viajera a descubrir el nuevo resort que contará a partir del 15 de marzo con el primer parque temático mundial del Caribe, el Katmandu Punta Cana.

Se trata del primer complejo turístico que abre bajo la nueva marca basada en el ocio y el entretenimiento, Falcon's Resorts by Meliá que ofrece una experiencia hotelera única de "resortainment". El nuevo establecimiento lleva el concepto de "resortainment" al Caribe, combinando los servicios de un complejo hotelero de lujo con un entretenimiento extraordinario.

Según explican Hirst y Ranghui, la nueva marca combina a la perfección las comodidades de un complejo hotelero de lujo con extraordinarias experiencias de entretenimiento, incluido el acceso a un nuevo parque temático de primera categoría: Katmandú Park | Punta Cana a pocos pasos del establecimiento. Los huéspedes del complejo, además, recibirán acceso al parque y podrán elegir la modalidad de su habitación.

¿Tienes unas ganas locas de viajar, divertirte y relajarte? En familia o entre amigos... En Gente Viajera te invitamos a viajar y descubrir el Falcon's Resort by Meliá | All Suites Punta Cana, un complejo de cinco estrellas todo incluido situado en la icónica playa de Bávaro de la República Dominicana.