Libre elección de lengua y 'pin parental': Vox apura al PP ante la investidura de Marga Prohens

La portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, ha animado a la presidenta del PP y candidata a la presidencia del Govern, Marga Prohens, a "ir más allá de los acuerdos del pacto de investidura" ya que, según ha asegurado, desde Vox estarán "atentos y vigilantes al cumplimiento de todas y cada una de las medidas" que los ciudadanos de Baleares les han "encomendado".

Así se ha pronunciado Ribas durante la segunda sesión del pleno de investidura que se celebra este martes en el Parlament con las réplicas de los grupos parlamentarios al discurso de Prohens en la primera jornada.

Ribas ha iniciado su discurso agradeciendo "la labor política" del exlíder de Vox en la comunidad, Jorge Campos, y ha mostrado su "satisfacción" por "ser decisivos en la formación del nuevo Govern de Baleares y por haber alcanzado un acuerdo de investidura con el PP" que, ha asegurado, "va a cambiar radicalmente el panorama político de esta Comunidad Autónoma".

Además, ha señalado que el acuerdo "recoge ampliamente gran cantidad de las reivindicaciones y medidas programáticas que defiende Vox".

La portavoz parlamentaria ha celebrado que "al fin" un candidato a la presidencia del Govern "ha defendido que en democracia no caben imposiciones". "La libertad debe ser un hecho también a la hora de expresarse o a la hora de elegir una lengua para la educación de los hijos", ha añadido.

En relación con el acuerdo alcanzado con el PP, la diputada ha insistido en que contiene "importantes avances en materia de libertad lingüística y en la libertad para educar a los hijos".

También ha hecho referencia a "la importancia" de que "los padres que lo deseen puedan disfrutar junto a sus hijos de un espectáculo taurino", algo que, "incomprensiblemente también negaba el Govern anterior", al que se ha referido como "sectario, intervencionista y liberticida".

En relación a educación, ha defendido que "los niños sí son de los padres" y que "a partir de ahora serán los padres los que decidirán también qué contenidos extracurriculares se les enseñan a sus hijos o qué tipo de educación eligen, también en el caso de que precisen necesidades educativas especiales".

En esta línea, ha señalado que el acuerdo prevé "el impulso de una educación inclusiva real" y que "se contratarán más profesionales de apoyo en las escuelas para los niños con necesidades especiales cuando sus padres decidan ofrecerles esa opción educativa".

Por otro lado, ha hecho hincapié en la "libertad de empresa" que se "recuperará al eliminar las restricciones al crecimiento económico".

Asimismo, ha reiterado que "a diferencia de quienes han gobernado hasta ahora", ellos gobernarán "unas Islas donde los ciudadanos sean libres para prosperar, levantando trabas administrativas y fiscales a los emprendedores y eliminando moratorias ruinosas y prohibiciones intervencionistas".

Ha asegurado que con el nuevo Govern se "recuperará el derecho a pensar libremente, la libertad de pensamiento y libertad de cátedra". Así, ha indicado que derogarán la Ley de Memoria Democrática que, a su juicio, "es un atropello a las libertades y un maquiavélico instrumento para dividir y enfrentar a los españoles".

En cuanto a la "inmigración ilegal" ha considerado "fundamental afrontar este problema sin ceder ni un ápice a los burdos intentos de la izquierda sectaria de vestir esa amenaza con un falso buenísimo humanitario".

También ha apuntado que se está "a tiempo de comenzar el próximo curso lectivo con las escuelas y los institutos públicos libres de lazos amarillos, murales políticos y símbolos de adoctrinamiento". Así, ha rogado que el inicio del curso 2023-2024 sea "el primero en ocho años sin propaganda separatista y comunista en los centros".

También ha pedido a Prohens que "ponga en marcha la hasta ahora dormida inspección educativa" y la "la implantación de la libre elección de lengua en la educación".

En cuanto a la inmigración, ha preguntado que "qué ha hecho el Govern de Armengol para maquillar las cifras de los MENAs" y, en este sentido, que Prohens "tiene en su mano explicar este misterio".

También ha exigido "conocer el dato del número de VPOs adjudicadas a inmigrantes" y saber "qué viviendas han acabado en manos de ciudadanos españoles y de inmigrantes legales que han venido a trabajar y a vivir en paz en nuestra sociedad".

Por otro lado, ha celebrado "la bienvenida a los puertos de Baleares a los cruceros turísticos que tanto aportan, y no a los barcos de Open Arms que colaboran con las mafias de trata de personas".

"Es hora de acabar con la xenofobia encubierta de la izquierda que, durante años, ha maltratado, ignorado y engañado a los funcionarios del Estado en Baleares, a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones, de la Administración periférica del Estado", ha añadido.

Por otra parte, ha celebrado que Prohens "hablara este lunes de bajada de impuestos" y la ha "animado" a "ir más allá de los acuerdos del pacto de investidura".

En este sentido, ha acusado a la izquierda de "odiar el progreso y el enriquecimiento lícito", "cuando no es el suyo", ha añadido.

También se ha referido a los partidos de izquierda que, ha asegurado, "les preocupa un señor que murió ya hace 48 años" -Franco- y que "no se puede legislar el pasado, se trata de superar la historia".

La portavoz parlamentaria ha incidido en que "urge aplicar medidas para dar una solución rápida a la saturación que sufre la sanidad pública por la falta de personal".

En relación con la agricultura, ha indicado que "es necesario plantar cara a las políticas erróneas de la Unión Europea" que "buscan hacer dependientes de terceros países y que impiden alcanzar la soberanía alimentaria".

Por otro lado, ha destacado que, "a diferencia de Prohens", la portavoz parlamentaria no realizará "ningún alegato en defensa de la actual configuración del Estado en Comunidades Autónomas". Así, ha asegurado que en Vox "respetan y acatan" el Estatut d'Autonomia pero que no renunciarán "a su reforma o a la reversión de todo aquello que no haya resultado beneficioso o satisfactorio para los intereses de los ciudadanos".

En este sentido, ha hecho especial hincapié en "la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas que han provocado una gestión ineficiente y en muchos casos ineficaz de los recursos públicos".

Finalmente, ha dicho a Prohens que desde Vox estarán "atentos y vigilantes al cumplimiento de todas y cada una de las medidas que los ciudadanos de Baleares han encomendado para su puesta en marcha durante su mandato".

Así, ha asegurado que "favoreciendo la investidura, mejorará de forma sustancial la vida de los ciudadanos" y "se posibilitará un ambicioso avance en el ejercicio de derechos y libertades".