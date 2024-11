Joan Pol (Emergencias): "Aquí hacemos jornadas de 12 horas, aunque llegan a 16 con el transporte"

El contingente balear desplazado a la zona cero de Valencia trabaja desde el pasado domingo en las labores de limpieza y recate. Son cerca de 70 profesionales entre equipos de Emergencias, bomberos y agentes del Ibanat y Medio Ambiente, que se han desplazado a la más devastada, muy cerca de Valencia, "en el sector tres de la zona cero, donde entre otros municipios abarcan el municipio de Sedaví", según ha contado a Onda Cero Joan Pol, el Jefe de Ordenación de Emergencias de la Dirección General de Emergencias e Interior, al frente del contingente balear.

"Nos alojamos en un hotel de Gandía que abrieron por nosotros, nos recibieron con aplausos y aquí hacemos jornadas de 12 horas, aunque llegan a 16 con el transporte. Dormimos apenas 4-5 horas", relata Joan Pol en una descripción que da perfecta idea de la entrega de los equipos de voluntarios desplegados en la zona.

Desde el puesto de mando de Sedaví, trabajando a destajo, el equipo balear tiene una "capacidad de bombeo y achique de garajes, pasos subterráneos, túneles de carreteras y autopistas en el municipio", aclara Pol. Eso sí, las condiciones en las que trabajan son "muy adversas, la zona está devastada, la gente espera que se organice rápido y trabajemos rápido", cuenta el Jefe del Servicio.

Además, los voluntarios no quieren lamentar más víctimas, pero "las condiciones de seguridad son difíciles" y retrasan las labores de limpieza y recate en la zona cero que este martes cumple una semana desde que ocurrió el desastre. "Hay vehículos que no han sido requisados por si hay cadáveres", afirma Joan Pol.

"Estamos haciendo una labor técnica de achique y cuando hay posibilidad de vadeo o de buceo, se accede a vehículos para hacer un primer reconocimiento, la Policía Científica suele venir para ver si hay cadáveres", sigue el relato de los voluntarios. "Nosotros somos autosuficientes, tenemos grupos electrógenos, llevamos 11 autobombos en carritos o remolque, por lo que tenemos capacidad de acceder a sitios de difícil acceso".

EXPERIENCIA EN SANT LLORENÇ DES CARDASSAR EN 2018

"Hemos aprendido mucho en otras catástrofes como la de Sant Llorenç y el Mediterráneo es una bomba", explica el Jefe de Ordenación de Emergencias del Govern balear. “Hemos tenido episodio violentos, lo que pasa es que este año el mar está muy caliente y hay bolsas de aire frío, además, llueve sobre mojado".

Preguntado por el fenómeno meteorológico adverso, Pol compara la DANA con un tsunami. “Aquí es como si hubiera habido un tsunami por la escorrentía". No solo es el agua que llueve in situ, sino la que te viene de aguas arriba, según relata en los micrófonos de Onda Cero. “El problema que tenemos es que esto es una catástrofe en el Primer Mundo, en un municipio muy urbanizado, Sedaví prácticamente no tiene zona verde, son construcciones muy edificadas, con comercios abajo. Está arrasada la planta baja, pero la gente sigue viviendo allí”, señala Pol.

Y sentencia: "Si en Sant Llorens tardamos unos 3 meses en terminar la fase de rehabilitación, aquí en un año no habrán terminado la fase de rehabilitación, después vendrá la recuperación", estima Pol.