Los hoteleros piden que se elimine la ecotasa

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha presentado alegaciones al proyecto de presupuestos de la comunidad para 2022 reclamando que se suprima el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) este ejercicio o que al menos se adapte para las empresas que tributan mediante estimación objetiva, como en 2020, y que no todos sus fondos vayan a la covid.

Además, los hoteleros de Mallorca se oponen a que toda la recaudación se destine a gastos derivados de la covid-19 y alegan que la situación sanitaria ha cambiado sustancialmente respecto a 2020, cuando se acordó ese destino para los fondos.

La vicepresidenta de la FEHM, María José Aguiló, ha recordado la posición de la patronal en relación con el ITS, de que "mengua la competitividad del destino y, mucho más en una situación de pandemia que ha incidido aún mucho más en el volumen de personas que han elegido el destino para hacer sus vacaciones" y teniendo en cuenta que el sector ha afrontado gastos adicionales en pruebas de antígenos y PCR y otras.

"Consideramos que mantener el ITS agrava aún más la competitividad", ha dicho Aguiló, en declaraciones facilitadas por la patronal.

La FEHM pide al Govern "que se elimine o, en su defecto, que se pueda hacer lo que se hizo el año anterior, de adaptarlo y adecuar los módulos para las empresas que tributan en el régimen de estimación objetiva".

Sobre la disposición adicional de los presupuestos que establece que la comisión del ITS no se volverá a reunir hasta 2023 y que el Govern hará uso libre de los fondos, Aguiló ha recalcado que la situación actual no es la misma que cuando se decidió en una comisión "que no se haría un uso de los fondos para las cuestiones que recoge la ley y que se destinaría a paliar los efectos de la pandemia, como ha sido".

"Consideramos que la situación de 2020 no es la misma que en 2021 y posiblemente tampoco lo será en 2022 y no se entiende que se destine a lo mismo toda la recaudación de los dos años, que han estimado en 140 millones de euros", ha subrayado la vicepresidenta.

La FEHM admite que puede que sea necesario destinar una parte de la recaudación a esta finalidad, "en previsión de determinadas cuestiones y ante la incertidumbre actual de repunte de la pandemia". "Pero consideramos que lo óptimo habría sido celebrar una reunión de la comisión, aunque fuera por ejercicio de transparencia y de comunicación de a dónde se han destinado estos fondos".

Ha recordado que la patronal hotelera tiene "parte de la información" porque participado en las mesas de trabajo de recuperación de la covid-19 pero los demás agentes de la comisión "tienen que estar informados" para poder hacer una evaluación conjunta de hacia dónde debe ir la recaudación de los dos próximos años y qué porcentaje se debería destinar a paliar los daños de la covid.

Aguiló ha insistido en que la vacuna es "un elemento sustancial y diferencial respecto a 2020". "Pensamos que no hará falta destinar 140 millones de euros a paliar los efectos de la covid porque la situación en muy diferente", ha reiterado.

La vicepresidenta de la FEHM ha recordado que la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, declaró que para los proyectos medioambientales habría recursos procedentes de los fondos europeos y del fondo de insularidad y que no se utilizarían fondos del ITS para esta finalidad.

"Si resulta que para la huella del turismo ya tenemos financiación y el impuesto se puso para compensarla, habiendo recursos, ¿qué necesidad tenemos de tener el impuesto?", ha cuestionado Aguiló.

Ha criticado que la patronal haya sabido el destino que dará al Govern a los fondos en los presupuestos, en vez de en una reunión para abordar esa cuestión. "Tendría que haber habido una reunión con todos los participantes, algo compartido por la federación hotelera y por las entidades ecologistas", ha insistido.

Aguiló ha recordado que la posición de la FEHM sobre esa comisión es que "podría modificarse y en vez de tener tan poco tiempo para valorar los proyectos y que se tengan que votar en bloque, se podría aplicar una mecánica sustancialmente diferente, que fuera más participativa y consensuada".