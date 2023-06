El Govern ejecuta el 80% de los fondos obtenidos del Impuesto de Turismo Sostenible

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo en funciones, Iago Negueruela, ha anunciado este jueves que ya se han ejecutado el 80% de los fondos obtenidos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que son 435,6 millones de euros. Además, sumando la previsión del ingreso del impuesto en 2023, que se estima en 132 millones de euros, en total hasta este año se recaudarán 692 millones de euros "que permitirán obtener financiación para proyectos muy importantes, sobre todo en materia de agua".

Desde su implantación en 2016 el Govern prevé recaudar 692 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible. Además, para este año la previsión del Govern en funciones es conseguir 132 millones de euros "aunque podría ser superior", según ha avanzado Negueruela.

De 2016 a 2019, 96 proyectos financiados con el ITS se han dedicado a Medio Ambiente y en 2023 se han aprobado 27 proyectos, "muchos de ellos dedicados al ciclo del agua". Respecto a los fondos europeos Negueruela ha asegurado que el nuevo Govern tendrá que ejecutar esos fondos porque "las convocatorias de los proyectos ya están muy avanzadas". Además, Negueruela ha defendido que el Impuesto de Turismo Sostenible "no afecta de ninguna manera a la demanda turística". Además ha insistido en que la financiación del ITS es "imprescindible para ejecutar proyectos necesarios para las islas".