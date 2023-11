El Govern aprueba un presupuesto de 7.300 millones de euros para Baleares para 2024

El Consell de Govern ha aprobado este jueves en reunión extraordinaria el proyecto de Presupuestos autonómicos de 2024, que ascienden a 7.320,7 millones de euros, con un incremento del 2,6% respecto a los anteriores, y con una previsión de gasto social superior a los 4.000 millones de euros. El portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha destacado igualmente que, por primera vez, el presupuesto de inversiones supera los 1.000 millones de euros.

Costa ha adelantado que se prevé una preasignación de recursos del ITS a las consellerias que se tendrán que materializar a través proyectos. "No vamos a financiar powerpoints", ha advertido el conseller en referencia, principalmente, al tren de Llevant, que no cuenta con financiación en estas cuentas.

"No vamos a financiar powerpoints"

El vicepresidente del Govern ha confirmado igualmente que en los Presupuestos autonómicos de 2024 la futura Oficina lingüística contará con un presupuesto de 750.000 euros a petición de Vox, mientras que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que camina hacia su eliminación, tendrá una asignación de 50.000 euros frente a los 1,5 millones del actual ejercicio. La cuestión que, de momento, no cuenta con una asignación concreta es la implantación de la libre elección de lengua en la enseñanza, fruto del acuerdo entre PP y Vox, a la espera de saber cómo se aplicará.

Antoni Costa ha señalado igualmente que las cuentas autonómicas para 2024 contemplan un incremento de las retribuciones que perciben los altos cargos, aunque no ha concretado en qué porcentaje. En el apartado de gastos, el vicepresidente ha hecho hincapié en el incremento de los gastos de personas, que ascienden a 2.111 millones de euros, con un crecimiento del 6,8%.

El gasto social, el destinado a Educación, Salud y Servicios Sociales, será el más alto de la historia, superando en 219,7 millones de euros el de 2023 (+5,7%) y, por primera vez, por encima de los 4.000 millones (4.060,1 millones, concretamente). El presupuesto de Educación será de 1.353,8 millones de euros, 94,4 millones más que en 2023. Por lo que respecta al área de Salud, tendrá un presupuesto de 2.354,4 millones de euros, 113,3 millones más (5,1%). Por último, el presupuesto para los Servicios Sociales será de 351,9 millones de euros, 12 millones más.

Por primera vez, el presupuesto de inversiones para 2024 superará los 1.000 millones de euros. Concretamente, se situará en los 1.154,2 millones, lo que representa un incremento de 156,6 millones (+15,7%) comparado con la cifra de 2023.

El proyecto de ley contempla la rebaja en el tramo autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas, las menores de 30.000 euros, de un 0,5% que anunció este jueves la presidenta del Govern, Marga Prohens. Para las rentas mayores de 30.000 euros, la rebaja es del 0,25%. En total, serán 45 millones de euros de ahorro anuales para los ciudadanos de las Islas, en línea con la eliminación y reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (60 millones de ahorro anuales), y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (15 millones de ahorro anuales).