Germán Pérez: "El nuevo modelo de financiación es trilerismo fiscal, el dinero es el que es"

El director general de Confialia, Germán Pérez, se ha mostrado este viernes muy escéptico sobre la viabilidad del nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno, que promete 412 millones de euros adicionales para Baleares. Durante una tertulia del programa especial de Más de Uno Mallorca, celebrada con motivo de la inauguración de las nuevas oficinas de Confialia en Palma, Pérez ha calificado la propuesta de "trilerismo fiscal" y ha advertido de que es "imposible que haya más dinero para todos sin que nadie salga perjudicado".

"¿Dónde está la bolita? Al final el dinero es el que es, el déficit español es el que es", ha señalado Pérez, quien considera que el gran perjudicado será el Estado, "que en el fondo somos todos". El directivo ha criticado que se hable de cifras millonarias "como si surgieran de la nada" sin tener en cuenta que ese dinero sale de las arcas públicas que pagan todos los contribuyentes.

Alerta sobre la falta de talento en el mercado laboral

Durante la tertulia de Más de Uno Mallorca, en la que también participaron el abogado laboralista José Miguel Fabregat y la directora de ETL Linda Käser, Pérez ha alertado sobre los problemas estructurales del mercado laboral español. "La gran queja del empresario es que no encuentra talento", ha subrayado, responsabilizando a las instituciones públicas de no proveer personal cualificado suficiente en los diferentes sectores.

Fabregat ha confirmado que el Tribunal de Mediación de las Islas Baleares ha aumentado sus demandas en "casi un ciento y pico por ciento" desde la pandemia, y ha señalado que la limitación a 80 horas extraordinarias anuales impide que muchos trabajadores del sector turístico puedan trabajar más aunque lo deseen. "Hay gente que quiere trabajar más días y más horas, pero no pueden", ha explicado.

Deuda española por encima del 100% del PIB

El director de Confialia ha recordado que España mantiene una deuda que está creciendo por encima del 100% del PIB, situándose en "una mala posición" respecto a los vecinos europeos. "Estamos de las deudas que está creciendo con mayor nivel dentro del mercado europeo", ha advertido Pérez.

La inauguración de las nuevas instalaciones de Confialia forma parte de un proyecto de expansión que busca "sumar talento" y ofrecer servicios tanto a inversores extranjeros como a residentes locales. El grupo gestiona más de 10.000 clientes y comparte edificio con ETL Global, especializada en el mercado germano.