Linda Käser: "Baleares se ha convertido en una especie de paraíso fiscal"

Este viernes el programa 'Más de Uno Mallorca' se ha emitido en directo desde las nuevas oficinas de ETL ILIA Confialia en la calle San Miguel de Palma (Mallorca). Por este motivo, han pasado por los micrófonos de Onda Cero Germán Pérez, socio fundador de Confialia y co-director del nuevo proyecto, José Miguel Fabregat, socio de ETL Sag, y Linda Käser, asesora fiscal y socia directora del despacho Dr. Reichmann.

Por su parte, Linda Käser ha asegurado que "la presión fiscal en España es más baja que en Alemania". "En Baleares nos encontramos en una especie de paraíso fiscal en cuanto al impuesto de donaciones y sucesiones", ha defendido en los micrófonos de Onda Cero. Además, ha explicado que "somos unas de las Comunidades Autónomas más beneficiarias y hay mucho margen para asesorar al cliente y encontrar la estructura ideal".

Durante el programa especial, se han abordado temas como los conflictos y las bajas laborales. "Actualmente, hay muchas bajas laborales y muchas de ellas no son reales, y esto provoca problemas en la relación entre el trabajador y la empresa", ha contado Germán Pérez. Respecto a los periodos de maternidad y paternidad, aseguran que el panorama sí ha cambiado en los últimos años.