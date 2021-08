La FEHM comunica que el 88,83% de la planta hotelera de Mallorca está abierta a principios de agosto

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha comunidado este miércoles que agosto ha comenzado con un 88,83% de la planta hotelera abierta.

Según ha detallado en una nota de prensa, este incremento de tres puntos por encima de la última revisión (85,32%) se debe a la incorporación de 29 nuevos establecimientos que han ido retrasando su apertura.

Además, un 7% ha comunicado que ya no abrirá, pero la FEHM ha subrayado que "por el momento no se han constatado cierres". Ante estos datos, la presidenta de la FEHM, María Frontera, ha asegurao que "partiendo de que el 50% de la planta hotelera no se activó hasta el mes de junio y que en julio se fue incorporando la restante hasta alcanzar el 88% actual, el mes de agosto jugará un papel decisivo en el resultado global de la temporada".

"Las previsiones de ocupación que maneja la FEHM, en función de las aportaciones de las 23 asociaciones hoteleras que la integran, para los próximos 7-15 días y con el escenario actual en el que pueden darse cambios derivados de las decisiones políticas, oscilan en una horquilla entre el 60-65%", ha trasladado.

Frontera ha insistido en que "la cadencia de las reservas no es regular y sufre alteraciones motivadas por el constante cambio de postura de los mercados emisores e incluso por los rumores que se generan previamente y derivan en inseguridad".

Esto conlleva, según Frontera, a que haya "muchas fluctuaciones" en la curva de las reservas y cancelaciones y complica saber finalmente cuántas reservas son ficticias o reales "hasta el mismo momento en el que el cliente llega al establecimiento, a pesar de la flexibilidad de las empresas para cancelar con el fin de estimular las reservas".