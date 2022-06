La escalada del precio de la vivienda en Baleares continuará, según expertos

El precio de la vivienda en Baleares no ha hecho más que crecer desde que se levantaron las restricciones a la movilidad tras los primeros meses de pandemia de la Covid-19. El incremento ha sido constante en los últimos años y se ha acentuado desde 2021, cuando se registró un récord histórico de compraventa en manos extranjeras.

Según ha señalado a Onda Cero la presidenta del Colegio y de la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria API de Baleares, Natalia Bueno, la escalada de precios se explica por el aumento notable de la demanda y la práctica ausencia de obra nueva en el conjunto del archipiélago. De hecho, este miércoles hemos conocido la tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda (IPV) que en el primer trimestre del año en las Islas se situó en el 12 %, fue casi cuatro puntos por encima de la subida media estatal, del 8,5 %. En este período, los agentes de la propiedad inmobiliaria de las islas han detectado un aumento de las operaciones para adquirir una vivienda mayor o con acceso al exterior tras extenderse el teletrabajo. También ha crecido la demanda por parte de los inversores que comprar para luego alquilar, ya que esta fórmula les aporta una rentabilidad elevada para sus ahorros.

La presidenta de los API-s en Baleares, Natalia Bueno, ha analizado el incremento de precios sin dar demasiada esperanza a los consumidores. "Pues estamos teniendo ese incremento de demanda y una bajada de la oferta. Tenemos obra nueva casi insignificante que es alrededor de un 5% del total que se vende. Hay muy poca obra nueva. Todo lo que se vende, es de segunda mano. Los productos se están agotando ante esta incipiente demanda, que parece que no, que no tiene freno," explica Bueno en Onda Cero.

Apunta Bueno que "tenemos también un porcentaje importante que es de inversores que ven en el ladrillo una inversión segura". Los agentes de la propiedad inmobiliaria admiten que "no hay otra inversión en el mercado sin riesgos que te garantice una rentabilidad. No olvidemos también que los alquileres, comprar para alquilar, es una rentabilidad mínima en viviendas de un 4%. No hay ningún otro producto sin riesgo en el mercado financiero que te asegure esta rentabilidad," ha contado la presidenta de los API-s en Baleares en el programa 'Más de Uno Mallorca' de Onda Cero.

Advierte Natalia Bueno que Baleares se acerca a los precios máximos que se alcanzaron durante la burbuja inmobiliaria que obtuvo su máximo apogeo en 2007. Sin embargo, evita hacer cualquier tipo de similitud con la situación actual porque la financiación que otorgan las entidades bancarias se encuentra por debajo del precio total del inmueble y requiere de más garantías por parte de quien solicitado un préstamo hipotecario.

"Lo que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria entre otras cosas fue la alta financiación en los préstamos hipotecarios. Acordaros que se financiaba hasta el 100% del precio de compra y en muchos casos hasta los gastos. Entonces cuando estalló la burbuja y bajaron los precios, la mayoría de los propietarios se encontraron que tenían una deuda superior a lo que valía su inmueble y eso fue uno de los principales problemas," ha explicado Natalia Bueno.