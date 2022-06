Las empresas familiares de Baleares, muy preocupadas por la inflación y subida de tipos de interés

Las empresas familiares del archipiélago no ocultan su preocupación por la evolución al alza de la inflación en los últimos meses y, a pesar del esfuerzo que están haciendo para evitar repercutir la subida de costes, "esto hay que pararlo ya". Así de tajante se ha mostrado la presidenta de la Asociación Balear de la Empresa Familiar, Esther Vidal, hoy en el programa 'Más de Uno Mallorca' de Onda Cero. Vidal ha reconocido en Onda Cero que la situación que vive la economía es muy preocupante, aunque reconoce la buena evolución de la temporada turística en Baleares. No obstante, "su impulso será insuficiente" si la inflación sigue desbocada y la subida de los tipos de interés anunciados en Estados Unidos y Europa, según Vidal, no la enfrían.

"Las familias, las personas, la sociedad, no vamos a poder asumir el ritmo de vida al ritmo que está subiendo. Hay que pararlo. A mí me encantaría darte la receta, yo no la tengo. Sí que te digo que los empresarios estamos muy preocupados porque nuestras plantillas están afectadas, nosotros estamos afectados y nosotros ya estamos asumiendo ese extra coste de todo lo que son las materias primas, las fuentes de energía," ha explicado la presidenta de ABEF en Onda Cero a unas horas de la celebración de la asamblea anual de la asociación en Palma.

Respecto a la dificultad que han manifestado algunos sectores productivos y del sector servicios de cubrir ciertos puesto de trabajo, la presidenta de la asociación de la empresa familiar ha reconocido que, además del salario, la conciliación de la vida familiar y laboral se ha convertido en un "paradigma a la hora de elegir un empleo". "Ahora buscamos ser feclices" y conciliar, según Esther Vidal.

Este será uno de los mensajes que la presidenta de ABEF trasladará en la tarde de este jueves a los socios de la patronal durante la asamblea general de la asociación balear de la empresa familiar.