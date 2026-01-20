Emergencias registra 43 incidentes por el temporal, entre ellos el desbordamiento del torrente de Sencelles

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado un total de 43 incidentes por fenómenos meteorológicos adversos, entre ellos el desbordamiento del torrente de Son Bordils, en Sencelles. Según han informado desde Emergencias, la mayoría de incidentes han ocurrido en Mallorca, con un total de 26, mientras que en Ibiza ha habito 15 y en Menorca dos. Estos son incidentes desde las 20.00 horas de este lunes a las 13.00 horas de este martes.

Asimismo, los más recurrente han sido por agua en la calzada (20), caídas de árboles (13) y desprendimientos de elementos urbanos (3). Emergencias pide máxima precaución en lo que queda de jornada ante las alertas activadas hasta la medianoche.

METEOROLOGÍA ADVERSA

Emergencias 112 de Baleares mantiene activas la alerta naranja por oleaje y la amarilla por lluvia y lluvias en prácticamente todo el archipiélago. La naranja, que supone la activación del índice de gravedad uno (IG-1) del Plan Meteobal, se ha activado en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

La amarilla por viento también está activa en todas las islas, mientras que Menorca es la única que se verá afectada por la alerta por lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, mantendrá activo hasta las 18.00 horas el aviso amarillo por lluvias en Ibiza, Formentera y la Serra de Tramuntana.

El aviso amarillo por viento, por su parte, estará en marcha hasta la misma hora en las Pitiusas y en la Serra de Tramuntana y hasta la medianoche en Menorca y el norte, nordeste y levante mallorquín. Se esperan rachas que podrían oscilar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora (km/h). Por fenómenos costeros solo está bajo aviso amarillo Menorca, donde el fuerte viento podría producir olas de entre tres y cuatro metros de altura.

Precisamente, según ha informado Aemet, en las últimas 24 horas se han registrado fuertes rachas de viento en el archipiélago. En la Serra de Alfàbia se ha llegado a los 105,8 km/h, mientras que en Cabrera el viento ha alcanzado los 96,1 km/h. En cuanto a las precipitaciones, este lunes llovió de forma persistente en todas las Islas, dejando acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en la Serra de Tramuntana.