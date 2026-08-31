Dos turistas intoxicadas con monóxido de carbono en un hotel en Palma

Dos turistas, dos mujeres alemanas de 34 y 42 años, han sido halladas inconscientes en su habitación de un hotel en Palma y han sido trasladadas al Hospital Son Llàtzer afectadas por una intoxicación con monóxido de carbono y con pronóstico grave.

Fuentes de los servicios de emergencias han explicado a Europa Press que el suceso tuvo lugar alrededor de la medianoche de este sábado, cuando se alertó del hallazgo de las dos mujeres. Al lugar acudieron patrullas del refuerzo policial de Playa de Palma, ambulancias y Bomberos de Palma.

A su llegada, los Bomberos de Palma efectuaron mediciones y constataron elevados niveles de monóxido de carbono, un gas que no huele, por lo que las víctimas --también resultó afectado, aunque leve un empleado del establecimiento-- no lo detectaron y lo que explicaría que llevarán mucho tiempo inconsciente.

Todo el establecimiento tuvo que ser evacuado para la correcta ventilación. Las habitaciones cercanas a las de las víctimas quedaron precintadas y el resto, una vez que se comprobó que eran seguras, pudieron volver a ser ocupadas.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y las primeras pesquisas apuntan a la mala combustión o instalación de una caldera de agua caliente.