El PP critica la "ley fantasma" de turismo y Armengol defiende que será pionera

El portavoz del grupo parlamentario popular, Antoni Costa, ha acusado al Govern de haber presentado "una ley fantasma inexistente" de la que solo hay "cuatro ideas", a lo que la presidenta Francina Armengol ha defendido que mantendrá el liderazgo de Baleares como "centro de referencia en circularidad turística".

En el turno de control de la acción del Govern, en el pleno del Parlament, Costa ha criticado que el ejecutivo de Armengol fuera a Madrid "a presentar una ley fantasma inexistente, de la que solo tenían el título, presentaron cuatro ideas y se quedaron tan tranquilos".

Le ha reprochado que dijeran que estaba "absolutamente consensuada y dos días después todo el mundo decía que no había ni leído la primera página", con cautela de los hoteleros, protestas de las sectoriales de PIMEM, y hoteleros pitiusos, malestar de los consells de Ibiza y Formentera "que se enteraron por la prensa" y que sus socios de gobierno se quedaron "con los ojos como platos".

"Usted no ha consensuado absolutamente nada ni con el sector ni con nadie y esto no es serio", ha dicho Costa, que ha recalcado que el PP está de acuerdo en reformar la ley turística y fomentar fórmulas de circularidad turística en el sistema turístico. "Pero no estamos de acuerdo ni en las imposiciones ni con las prohibiciones y sí con las políticas de incentivos", ha puntualizado.

"Si quiere trabajar de forma seria por una ley turística de consenso, aquí nos tiene; si quiere seguir haciendo el ridículo, búsquese a otro", ha advertido a la presidenta.

Armengol ha respondido que el planteamiento de Costa "es ridículo", después de que la normativa se diera a conocer en el marco de "la semana grande de la feria turística", con patronales y sindicatos y el Gobierno de España.

"Si queremos que el turismo siga siendo líder y que además no solo se conciba como un espacio de bienestar para el turista y de rentabilidad para la empresa, sino que le demos un aire de impacto positivo para las islas y pensemos en la circularidad turística, es lo que estamos intentando hacer con una nueva normativa turística que estamos consensuando con los sectores económicos y sociales", ha explicado.

Armengol ha cuestionado si el PP apoya una normativa turística que sitúe las islas como "centro de referencia en circularidad turística" y con que los hoteles tengan en cuenta la situación de los trabajadores de hostelería, y ha pedido a Costa que haga propuestas durante el tiempo que queda para tramitar la normativa.

"Lo que es importante es que volverá a haber avances en normativa turística y ustedes no estarán porque siempre están al margen de todo", ha criticado al PP.

"Haremos del turismo una economía que además tenga un impacto positivo en términos de circularidad ambiental, tendrá un impacto positivo en los trabajadores, será novedoso y seguiremos siendo líderes a nivel internacional y lo haremos desde el consenso y el diálogo, como está trabajando siempre el Govern balear", ha concluido Armengol.