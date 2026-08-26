El Consell de Mallorca pone a disposición de los ciudadanos 200.000 citas de ITV hasta final de año

El Consell de Mallorca pondrá a disposición de los ciudadanos alrededor de 200.000 citas para pasar la ITV de aquí a final de año. La institución insular prevé realizar entre 40.000 y 50.000 inspecciones mensuales entre septiembre y diciembre, después de haber completado ya 350.898 controles desde principios de 2026.

En concreto, a partir de septiembre habrá inicialmente 183.550 citas disponibles, una cifra que podría superar las 200.000 en función de la demanda. Con esta previsión, el Consell calcula que se alcanzarán unas 534.000 inspecciones durante todo el año, en línea con las realizadas en 2025.

Los meses de julio y agosto han registrado un descenso de actividad debido a las vacaciones de los trabajadores y al horario de verano, aunque, según el Consell, esta reducción no ha provocado un incremento significativo de las listas de espera.

Entre tres y diez días de espera

Actualmente, el tiempo de espera para pasar la ITV se sitúa entre tres y diez días en prácticamente todas las estaciones de Mallorca. La excepción es Manacor, donde la demora alcanza entre diez y quince días debido a la mayor carga de trabajo.

Para aliviar esta situación, el Consell prevé poner en funcionamiento antes de final de año una nueva estación de ITV en Campos, con capacidad para realizar unas 5.000 inspecciones mensuales. La instalación permitirá reforzar el servicio de Manacor y ofrecer una estación permanente más cercana para los vecinos de Campos, Llucmajor, Felanitx, ses Salines, Santanyí y Porreres.

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, destaca que en tres años se ha conseguido reducir las listas de espera de más de cinco meses a unos pocos días y asegura que el objetivo es seguir agilizando el servicio.

Más capacidad y nuevas estaciones

El Consell atribuye esta mejora a las medidas adoptadas en los últimos años. La nueva concesión del servicio permitió incrementar un 35 % la capacidad anual, de 480.000 a 650.000 inspecciones, además de incorporar 55 trabajadores.

También se habilitó la posibilidad de realizar inspecciones los sábados con personal voluntario, lo que permite añadir hasta 4.000 revisiones al mes. A esto se suma la apertura de la estación del polígono de Son Bugadelles, en Calvià, que permite realizar unas 9.000 inspecciones adicionales cada mes.

Durante este año, además, se ha desarrollado una campaña para acercar la ITV a más de 40 municipios de Mallorca, con 10.000 citas destinadas a motocicletas y otras 1.000 para vehículos agrícolas. El objetivo es evitar desplazamientos innecesarios y contribuir a descongestionar las estaciones fijas.

Por último, el Consell y el IMAS han instalado bucles magnéticos en todas las estaciones de ITV para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva.