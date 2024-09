Un centenar de voluntarios limpian la playa de Can Pere Antoni con Alerta ECO de Europa FM

La emisora musical Europa FM Baleares ha vuelto a activar la 'Alerta Eco' con el foco puesto en el cuidado del litoral mallorquín. Por este motivo, se ha organizado una recogida de residuos en la mañana de este lunes 23 de septiembre en la playa de Can Pere Antoni de Palma. El evento medioambiental y lúdico ha contado con la participación de un centenar de voluntarios entre vecinos de la zona, particulares, estudiantes de IES Antoni Maura, IES Son Cladera y jóvenes ucranianos relacionados con la asociación Amar Ucraïna y la acogida de refugiados.

La jornada se ha desarrollado sin sobresaltos, a pesar de la alerta por meteorología adversa, ya que a primera hora de la mañana los decenas de voluntarios se han reunido en la playa para tomar un desayuno en el Assaona Gastro Beach y después ponerse manos a la obra. Plásticos, envases, toallitas y muchas colillas... Son algunos de los residuos que los participantes han recogido indignados en la playa de Can Pere Antoni. "No hay que ensuciar", clamaban algunos vecinos, que recalcaban "esto no es solo cosa de Emaya", en referencia a la empresa municipal encargada de la limpieza de la ciudad.

La acción de la radio musical de Atresmedia ha unido la conciencia medioambiental con el arte de la mano del artista Charly Taylor de la banda mallorquina Isla Iglú. Charly ha amenizado el evento ante la mirada de los voluntarios que han disfrutado de una jornada lúdica justo antes de que empezara la lluvia.

Esta iniciativa en la que la participación de los ciudadanos es imprescindible se consolida por tercer año consecutivo y pretende ayudar a mantener limpio el litoral de la capital balear. Es por ello que Europa FM ha invita a los voluntarios a unirse al evento, a desayunar y tomarse un refresco, siempre con la camiseta 'Alerta Eco' puesta para convertirnos en ciudadanos ejemplares.

La organización del evento ha sido posible gracias a la colaboración de Palma Aquarium, Media Markt, Travel to Zero by Proa Group, Bar Restaurante Las Palmeras Portixol, Hotels Viva, Assaona Gastro Beach, Emaya y Ajuntament de Palma. Ojalá no hiciera falta acciones de estas características, porque solo entonces significaría que hemos conseguido los "residuos cero" en nuestras playas. ¡Gracias a tod@s y hasta el año que viene!