Calviño: "Votar al PSOE vale por dos, para parar a la derecha y para seguir avanzando en modernización"

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que "votar al PSOE vale por dos, para parar a la derecha y a la extrema derecha y para seguir avanzando en modernización verde y digital".

Durante el acto central de campaña del PSOE en Baleares para las próximas elecciones generales del 23J, Calviño ha recordado que este domingo la ciudadanía tiene que decidir entre "volver a la España negra o seguir apostando por la modernización" y ha subrayado que el voto socialista "es el único voto útil".

Además, ha destacado ante los 400 asistentes la "fiscalidad responsable y envidiable desde Europa" que ha hecho el gobierno de Sánchez, que ha subrayado que ha conseguido situar a España como un referente y un modelo a seguir en la comunidad europea, siendo un país líder en crecimiento tras las pandemia. "Los datos son absolutamente incuestionables, se han creado más de dos millones de puestos de trabajo con una pandemia, una guerra, la erupción de un volcán y un periodo de inflación por en medio. Nos hemos enfrentado a situaciones muy difíciles pero los resultados son muy positivos", ha manifestado.

Por su parte, la cabeza de lista del PSIB al Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha censurado, refiriéndose al líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que "una persona que miente a la cara y en la televisión como Feijóo no merece ser presidente de España". "En estas elecciones tenemos que decidir entre seguir avanzando o retroceder 40 años atrás. Este 23 de julio tenemos la reválida", ha asegurado Armengol, quien también ha subrayado que "el único voto que suma para que haya un gobierno progresista en España es el voto socialista".

Además, ha pedido a la ciudadanía que "no se deje engañar", y ha insistido en que "el problema que tienen los españoles es el PP, que son quienes se han comido todo el marco ideológico de la extrema derecha". En este sentido, ha censurado que "los que no creen en la ciencia no pueden gobernar", en referencia a la lucha contra el cambio climático, y ha criticado también que el nuevo Govern "no aprende de sus errores y se vuelve a poner otra vez en contra de la comunidad educativa".

"No puedo soportar que lo primero que haya dicho la derecha es que los docentes adoctrinan, porque es falso, porque es mentira y porque no se puede permitir", ha afirmado. Asimismo, ha recordado que el nuevo Ejecutivo también ha decidido no colgar la bandera LGTBI+ en el Parlament y ha prohibido una obra cultural sobre el TCA y un espectáculo de Lope de Vega. "Quieren una España en blanco y negro. No pasarán", ha manifestado.

En este sentido, ha incidido en que los más perjudicados si sale un gobierno de derecha serán los pensionistas, las mujeres y los jóvenes. Por último, ha recordado que en estos momentos Baleares está mucho mejor que hace ocho años, con la mejor tasa de ocupación de Baleares, el índice más bajo de temporalidad, una economía mas diversificada, y una apuesta por la ciencia, por la educación, por la cultura, por la formación y por la redistribución justa de la riqueza.