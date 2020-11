Baleares trabaja en lograr el control aeroportuario y la petición de PCR en origen para la próxima temporada turística

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha asegurado este jueves que el Govern está trabajando en lograr el control de puertos y aeropuertos y la petición de PCR en origen para conseguir reabrir el turismo al comienzo de la temporada próxima 2020-21.

En rueda de prensa, tras la reunión mantenida en el Consolat con el sector hotelero, que ha estado presidida por la presidenta del Govern, Francina Armengol, el conseller ha avanzado que estudian en una comisión público-privada las medidas por las que se debe apostar para la reactivación de la temporada turística, que esperan poder reactivar a partir de marzo.

En el encuentro han estado presentes el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer Jaume; el copresidente de Barceló Hoteles, Simón Pedro Barceló; la directora de Inversiones de HMHotels, María Paz Lucini; la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera; la presidenta de Riu Hoteles, Carmen Riu; la directora general de Grupotel y vocal de ASHOME, Margalida Ramis, y la vicepresidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras, Carolina Quetglas.

Negueruela ha remarcado que "es el momento de ver cómo abriremos nuestro principal sector económico". "Debemos hacerlo de la forma más rápida posible para que la mayoría de empresas puedan reactivarse", ha remarcado.

En este sentido, ha confirmado que si la situación actual de la pandemia se prolonga, el Govern seguirá pidiendo al Gobierno la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) "todo el tiempo que sea necesario".

"Si se ha hecho un esfuerzo para llegar a 2021, no tendría sentido que no se mantuviese", ha reafirmado el conseller ante la suposición de que la próxima temporada empiece y los índices sanitarios en Baleares o fuera de la comunidad no sean los marcados por la Unión Europea para permitir la movilidad entre territorios.

Por este motivo, el conseller ha asegurado que "mientras no haya una vacuna, se debe convivir" con la COVID-19 y "en ese escenario debemos ver qué mecanismos de protección a las empresas y protocolos adoptar". "Tiene que haber una estrategia con el Gobierno para evitar lo que ha pasado en otros territorios --en referencia a Canarias--", ha dicho.

Por otro lado, el conseller de Turismo ha vuelto a precisar que el control de puertos y aeropuertos es competencia estatal. Sin embargo, el Govern volverá a pedir el traspaso para "ofrecer mayor seguridad a la persona que vengan a las Islas, sea del extranjero o de otra comunidad autónoma".

Pese a que la apuesta del Govern es la petición de PCR en origen, Negueruela ha matizado que otra medida sería hacer test rápidos a las personas que llegasen a Baleares sin ésta hecha. "Hay una fiabilidad muy baja con este tipo de test, pero es una posibilidad realizarlas y, por supuesto, su precio no es un tema a discutir porque el Govern está dispuesto a asumir el coste de cualquier medida que se adopte", ha subrayado.

En esta línea, ha insistido en que el Govern "nunca ha puesto un problema sobre la financiación" de cualquier medida y estas pruebas las haría el personal sanitario de la Conselleria de Salud y Consumo. "La situación sanitaria marcará nuestra apertura, así que los esfuerzos deben estar en mejorar la evolución de la pandemia en Baleares", ha concluido.

La FEHM: "No hay una fórmula mágica"

A continuación, la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, ha calificado la reunión con el Govern de "productiva" y ha insistido en que no hay una "fórmula mágica para reformularnos". "Debemos ser más eficientes porque estamos ante una crisis inigualable de la que es muy difícil salir", ha remarcado.

Frontera ha asegurado que se debe buscar "la máxima eficiencia" a través de los fondos europeos. "Se debe ver cómo se invierten ya que el sector hotelero tiene una oportunidad para transformar el sector si se enfoca en inteligencia turística y sostenibilidad", ha explicado.

La presidenta de los hoteleros de Mallorca también ha comentado que durante el encuentro han hablado "sobre las herramientas necesarias" para reactivar el turismo en la próxima temporada 2020-21.

Aún así, ha remarcado que a día de hoy "ya deberían saber qué pasará con los ERTE a partir de enero". "Tenemos que intentar mejorar y tener más certezas y para eso debemos trabajar conjuntamente", ha dicho Frontera.

Sobre la situación actual, la dirigente hotelera ha recordado que "las reservas están paradas y la demanda no existe". "No sabemos si todos los hoteles abrirán en la próxima temporada y una empresa no puede estar 20 ó 24 meses sin ingresos con la presión fiscal que tenemos", ha remarcado.

En cuanto al control de puertos y aeropuertos, Frontera ha considerado "imprescindible" que se consiga. Por ello, ha interpelado a la ayuda "de todos para exigirlo" ante el Ejecutivo central. "Sin esta medida, no vamos a tener la oportunidad de reactivar la temporada", ha finalizado.