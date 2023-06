Armengol advierte de que "con Vox peligran los fondos europeos para el cambio climático"

La cesión de la presidencia del Parlament balear a Vox Baleares ha sentado como un jarro de agua fría a la izquierda. Han "claudicado ante la ultraderecha", afirma Francina Armengol, hoy ya en calidad de líder de la oposición en Baleares, al referirse al PP balear. Lo hace unos días después de despedirse como presidenta del Govern en una entrevista concedida a Onda Cero Mallorca este lunes.

La secretaria general del PSIB-PSOE y candidata del partido al Congreso el 23 de julio ha acusado al PP de Baleares de haber "mentido" a sus electores en campaña al no admitir que iba a pactar con Vox el Parlament balear y el Govern. "No sabemos qué políticas de fondo se están haciendo," critica Armengol al no conocer "qué quieren hacer" PP y Vox para pactar el nuevo ejecutivo autonómico.

"El PP ha sumido todo el marco ideológico de Vox y las políticas que se van a hacer son radicales," asevera la candidata socialista en esta entrevista concedida este lunes a Onda Cero Mallorca en el programa Más de uno Mallorca.

Para Francina Armengol, "esta nueva legislatura está empezando muy mal" por el "secretismo" con el que se están produciendo las negociaciones entre ambas formaciones para investir a Marga Prohens (PP). "El PP ha asumido todo el marco ideológico de Vox," en palabras de Armengol, que se ha mostrado muy dura con el nombramiento de Gabriel Le Senne al frente del Parlament.

"El PP balear le dado la presidencia del Parlament a Gabriel Le Senne, que representa a la ultraderecha española, que ha escrito lo que ha escrito contra las mujeres, contra el colectivo LGTBI, contra las vacunas", por lo que ésta "es la política que le representa al PP balear", en palabras de la socialista.

En el PP, según ha criticado duramente Francina Armengol, "hacen presidente del Parlamento a una persona de un partido que no habla de violencia machista, sino intrafamiliar, hablan del PIN parental, es el marco ideológico de Vox". "No hablan de los problemas reales de la gente," zanja al referirse a las negociaciones actuales entre PP y Vox en Baleares.

Por cierto, el acuerdo entre PP y Vox, aunque todavía no se haya producido para formar el futuro Govern balear, "pone en peligro" las políticas que, según Francina Armengol, han traído tanta prosperidad a las islas. Es el caso de la llegada de fondos europeos en materia de sostenibilidad ambiental y cambio climático por los planteamientos de Vox.

Tras haber perdido las elecciones autonómicas, Armengol aspira a dar un vuelco electoral el 23 de julio, movilizando a todo el electorado de la izquierda. "PP y Vox nos están ayudando bastante," admite al referirse al pacto firmado en la Comunidad Valenciana y negociaciones en otras comunidades autónomas donde el Partido Popular necesita a los de Santiago Abascal para una asignatura estable.

Justifica haber perdido las elecciones del 28 de mayo con una "lectura nacional" y porque "la gente ha votado en clave de vísceras". Aun así, Francina Armengol defiende "las políticas del "sanchismo" que "es lo importante". "Es muy probable que el partido socialista pueda ganar las elecciones generales" porque "tan solo está un 3% por debajo del voto" cosechado por el PP el 28 de mayo.

Asegura Armengol que liderará la oposición en Baleares "los cuatro años de legislatura" para vigilar las políticas de PP y Vox, porque considera que han dejado "una comunidad autónoma mejor que hace cuatro años".