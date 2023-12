Aprobados en Baleares los primeros presupuestos del Govern de Marga Prohens

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves los primeros presupuestos generales del Govern de Marga Prohens, que ascienden a 7.320,7 millones de euros para 2024, y que han incorporado la práctica totalidad de las enmiendas de Vox, incluidos los 20 millones de euros para libre elección de lengua. De esta manera, los presupuestos han quedado aprobados, antes de final de año como marca la Ley, con el apoyo del bloque de investidura: PP, Vox, el diputado de Sa Unió de Formentera y el no adscrito Xisco Cardona.

En total, se han aprobado 135 enmiendas durante la fase de pleno, nueve de ellas este jueves. Cuatro son de MÉS per Mallorca, una de Unidas Podemos, dos de Més per Menorca y dos del PSIB. La tramitación parlamentaria ha incorporado 146 enmiendas al proyecto.

Los presupuestos han superado así su tramitación tras tensas negociaciones entre el PP y su principal socio de investidura. De hecho, el acuerdo con Vox para sacar adelante las cuentas de 2024, anunciado 'in extremis' la víspera del pleno del martes, ha centrado el debate a lo largo de estos tres días. De hecho, debido a aquel choque entre los socios el pleno comenzó con los votos particulares mantenidos por el PP para salvar las secciones que Vox había dejado caer en comisión, un hecho insólito en la historia parlamentaria balear.

De forma unánime PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han reprochado al Govern lo que consideran una completa "claudicación" ante sus socios, mientras que en el Ejecutivo no han dejado de insistir en que no se desvían del programa del PP ni del acuerdo original con Vox.

La oposición también ha alertado al Govern de que las enmiendas de Vox supondrán un "descuadre" presupuestario que el PSIB ha cifrado en 150 millones, y que el conseller de Hacienda, Toni Costa, desmintió. Igualmente cabe matizar que Baleares tendrá 18 millones adicionales con los que no contaba cuando elaboró los presupuestos, un dinero procedente de las entregas a cuenta y la liquidación provisional del sistema de financiación de 2022.