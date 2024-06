Xisco Jiménez, exjugador del Mallorca: "Los equipos de Jagoba tienen las ideas muy claras y son muy solidarios"

Xisco Jiménez está convencido que el Mallorca ha acertado con la elección de Jaboga Arrasate. El exdelantero de 37 años coincidió con el técnico en Osasuna y no duda de su capacidad profesional y humana. "Es un entrenador que poco se puede decir porque hablan por si solos sus seis años en Osasuna. También ha sido gracias a la parte humana que tiene todo el cuerpo técnico sacando la mejor versión de cada uno desde la confianza y el apoyo diario conocniendo bien al jugar, no todos los jugadores somos iguales. Los equipos de Jagoba tienen las ideas muy claras y son muy solidarios aprovechando las salidas a la contra con la mentalidad de estar muy concentrado en los pequeños detalles. Va a conectar con la afición porque es muy humilde y currante".

Futuro incierto

Xisco después de jugar en el Newcastle, Deportivo de la Coruña, Peñaro, Mallorca y Osasuna decidió retirarse en el Atlético Baleares con 37 años. El exdelantero no tiene claro su futuro profesional en los próximos años. "Sabía que antes o después iba a llegar y jugando en casa me di cuenta que ya no estaba disfrutando y que me estaba perdiendo muchos momentos con mis hijos. Esa es la parte que no se ve. He sido un auténtico privilegiado pero tiene su parte negativa. He necesitado salir de esa burbuja y necesitaba desconectar, no puedo cerrar las puertas a nada. El banquillo antes no me gustaba pero con más madurez te llaman cosas que antes no te llamaban. Estoy abierto a todo, se cierra un camino y veremos lo que me pide el cuerpo".