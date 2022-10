Tomeu Salas " si se ganan dos partidos las cosas se verán distintas "

Tomeu Salas lamenta la situación que está atravesando el Atlético Baleares en las primera siete jornadas de liga. El conjunto blanquiazul ocupa puestos de descenso cuando el objetivo pasa por jugar fase de ascenso o proclamarse campeón de liga para subir de forma directa. El exvicepresidente del club apela a la confianza para que el equipo pueda sumar dos victorias consecutivas que le permita revertir la situación. " Si se ganan dos partidos las cosas se verán distintas porque hay una falta de confianza. El Baleares tiene una gran plantilla aunque no nos podemos engañar con los datos, pero no podemos olvidar que hay una gran plantilla con Dioni que para mi es el mejor jugador de la categoría, Pastrana o Canario "

Apoyo a la propiedad.

Tomeu Salas es conscinte que el técnico Jordi Roger está en el punto de mira y que para la propiedad sería complicado tener que tomar la decisión de prescindir de sus servicios. " Está claro que no se pueden cambiar a 22 jugadores pero Ingo es una persona que mantiene la confianza de los entrenadores y a Jordi le tiene que servir para tener confianza "

El exvicepresidente es partidario que los clubes con propiedades de fuera se rodeen de personas que conozcan las raíces para mantener una relación más cercana con la afición. " El Baleares tiene una estructura profesional y los últimos años ha estado en los play off. En líneas generales se ve negro y no es tan negro. Siempre me han gustado los entrenadores con experiencia que hayan conseguido ascensos. Las propiedades se rodean de gente cercanas pero no es una cuestión del Baleares. Creo que los clubes no son sociedades anónimas normales y pienso que deben tener la esencia para identificarse.