Esperança Cladera, atleta de Muro: "Tengo el colchón de una carrera de enfermería por si no puedo vivir del atletismo"

Esperança Cladera consiguió el sueño de ganar el oro el pasado fin de semana en el campeonato de España celebrado en Madrid. La atleta de Muro representó con 22 años a su club de Valencia en los 200 metros lisos y ya tiene en mente el próximo compromiso en mayo y el mundial de Japón en septiembre. "El campeonato de España es el principal objetivo en pista cubierta y este año que iba como favorita he podido ganar mi primer título. En mayo tenemos el mundial de relieves y en septiembre el mundial de atletismo individual. Vivo en Muro, entreno en Palma compito con el nombre de Valencia porque contactaron conmigo. Me gusta ponerme objetivos a corto plazo organizando las competiciones más cercanas".

Ha finalizado la carrera de enfermería

Esperança ha finalizado la carrera de enfermería para contar con una salida profesional en el caso de no consolidarse profesionalmente en el atletismo. "Por desgracia si no eres un Usain Bolt o alguien muy destacado el atletismo no da para vivir. Siempre he sido partidaria de tener una carrera para tener un colchón salvavidas".