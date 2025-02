Marcus Cooper: "Tengo 30 años y podría estar en las próximas dos olimpiadas"

Marcus Cooper Walz es el galardonado en la categoría de deportes en la Gala de los premios Onda Cero Mallorca. El piragüista de 30 años ha participado en tres juegos olímpicos destacando el oro en Río en 2016. En Tokio consiguió la medalla de plata y en la última disputada en París el pasado año fue bronce además de abanderado del equipo español. "Empecé en Porto Petro a los doce años. El piragüismo lo disfrutaba más que el fútbol y el baloncesto. Es un deporte muy completo con fuerza, técnica, resistencia, hidrodinámica. Siempre me ha gustado el entorno acuático que va con mi forma de ser. Empezar con un oro olímpico en Río representó un antes y un después. Fuí abanderado en París que es como ganar un oro"

No descarta dos olimpiadas más

Marcus Cooper sigue trabajando para seguir al máximo nivel competitivo y no descarta seguir ocho años más en la élite. "En los dettales está la diferencia. Un buen deportista no es bueno cuando está encima de la piragua dando palazos al agua. Hay que cuidar los detales veinticuatro horas pendiente. Me gusta decir que decir que no empiezo el día de la competición, empiezo el primer día de la temporada. Tengo 30 años y en piragüismo puedes estar hasta las 40 y por edad me quedan por los menos dos juegos olímpicos más"