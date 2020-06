Moreno " Lo que me ocupa la mente es ganar el partido"

Vicente Moreno no se rinde.El técnico del Mallorca espera recortar los ocho puntos que le separan de la salvación a falta de seis jornadas ante el Celta. "Lo que me ocupa la mente es ganar el partido y partir de ahí estar mejor que hoy con una jornada menos para apurar las opciones, no hay que ser muy inteligente y todo lo que no sea ganar hará que la dificultad sea mayor". Por otra parte, el club ha anunciado la amplición de Raíllo hasta 2024.