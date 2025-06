Marta Cardona: "No esperaba conocer a Jordi en el club Nautico de Palma"

Marta Cardona ha conseguido a sus 20 años el campeonato del mundo en 470 junto a Jordi Xammar. La regatista del club Nautico de S' Arenal valora el título teniendo en cuenta que empezó a competir con su nueva tripulación en febrero. "Es algo difícil de explicar, no es muy habitual pero Jordi tiene mucha experiencia en la clase y en formar. Hemos formado un buen equipo y el trabajo ha dado sus frutos. Me llamó el director de la federación española ,Xisco Gil, y me dijo que fuese al nautico de Palma y cuando llegué me encontré a Jordi sin esperarlo. Me ofreció probar por su compañera Nora lo había dejado. Los juegos olímpicos es un objetivo a largo plazo y traer una medalla a casa.

Estudia segundo de magisterio

Marta Cardona compagina la vela con sus estudios de magisterio en la Uib. Esta semana tiene exámenes y ha retrasado las celebraciones. "Este años no han coincidido muy bien las competiciones con los exámenes y ya tendré tiempo para celebrarlo con la familia y amigos"