Marcos Cabotá: " Un whisky y a dormir era el título si el Mallorca hubiese ganado la copa del Rey"

El Real Mallorca estrena este martes la película documental "Orgull" basada en la final de la copa del Rey que perdió en los penaltis el pasado mes de abril ante el Athletic Club de Bilbao. Marcos Cabotá propuso la idea al club cuando vio que el equipo tenía opciones de clasificarse para la final y reconoce que el título hubiese cambiado con un Mallorca campeón. "En la película vemos el día a día de un club y el recorrido hasta la final. Aguirre me daba miedo y desvelo el secreto que si hubiésemos ganado se llamaría un Whisky y a dormir. Aguirre no quería pero su mujer Silvia, que es maravillosa, me dijo pon ese título que ya lo convenceré yo. Al final hemos tirado por la épica y el orgullo".

Abdón gran actor

Entre los protagonistas de Orgull está Abdón Prats por la polémica con Aguiire tras quedarse sin jugar siendo el máximo goleador de la copa del Rey. Cabotá destaca el carisma del delantero mallorquín y las diferentes personalidades de los futbolistas. "El documental trata un momento eso, fue una decisión técnica y aunque a mi me hubiese gustado que jugase el documental no da una respuesta a eso. Destaco que el mallorquinista sea parte de la expedición y recuerdo con cariño lo que pasó. Lo que puedo decir después de grabar con Abdón el especial de navidad con Agustín el Casta Un asesinato en el Valparaiso es que tiene futuro como actor