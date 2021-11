Lafuente " el Mallorca necesita un presidente activo "

José María Lafuente está convencido que la falta de un presidente que represente al club está perjudicando los intereses de la entidad. El exdirectivo lamenta que ningún responsable de la entidad saliese en defensa del cuerpo técnico y jugadores tras la actuación arbitral que sufrió el equipo sobre el terreno de juego. " Un club de primera división tiene que tener una política de comunicación y eso tiene que estar en manos de profesionales. En segundo lugar el Mallorca necesita un presidente activo. El ejemplo es el Atlético de Madrid. Esto se traduce en puntos, los puntos también se consiguen fuera del terreno de juego. En el Mallorca no existe un departamento con autoridad suficiente y es malo para el club. Así como termina el partido tiene que bajar alguien a decir los futbolistas que no tienen que hablar. Falta un presidente, hay posibles candidatos aquí que no aceptarían ser floreros y creo que la propiedad americana pretende un presidente florero. Dani Rodríguez debería pedir perdón de forma inmediata". El presidente actual, Andy Kohlberg, no está presente en el día a día del club y el consejero delegado, Alfonso Díaz, destaca más por su faceta financiera que por la representación. En este sentido, Luis García se ha convertido en el portavoz de la entidad en su comparecencias públicas previa a los partidos de liga. El pasado sábado volvió a ser expulsado. En el seno del club no le están dando importancia a esta circunstancia pero en el vestuario los diferentes profesionales están notando la falta de un representante que levanté la voz en momentos puntuales de la temporada. El club se limita a un entrenador, un consejero delegado y un director deportivo que tampoco se caracteriza por salir a la luz pública cuando la ocasión lo reclama. En el aspecto deportivo, la plantilla ha empezado a preparar el partido del próximo domingo en Son Moix ante el Elche. Luis García seguirá sin poder contar con Raíllo, Kubo y en esta ocasión con Sedlar. Luis García podría ser sancionado aunque el club ha presentado recurso y la gran preocupación pasa por la posible sanción a Dani Rodríguez por sus críticas al colegiado en Instagram. En el caso que el futbolista de Betanzos no pueda estar todo hace indicar que Antonio Sánchez o Febas podrían entrar en el once inicial. El Mallorca suma tres empates consecutivos ante Valencia, Sevilla y Cádiz que le permite seguir en la zona media de la clasificación